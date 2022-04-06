官媒批美國在「布查事件」後擴大對俄制裁 加劇俄烏緊張

烏克蘭基輔市郊的布查鎮發生駭人聽聞的屠殺平民事件，歐美多國驅逐俄羅斯外交官及擴大制裁。中國官媒《環球時報》發表評論指，烏危機的始作俑者美國在「布查事件」後非但沒勸和促談，反而向烏提供更多武器、持續對俄施壓，為俄烏和談製造障礙，拱火行為非常不負責任，背後藏著不單純的政治目的。

該評論指，聯合國安理會美東時間5日討論烏克蘭局勢，「布查事件」成為焦點，烏指控俄軍在佔領當地期間殺害大量平民，俄予以堅決否認，並提交了烏方造假搞宣傳戰的證據。必須強調，任何針對平民的暴力行為，不管以何種藉口都絕對不可接受，必須受到強烈譴責並承擔應負責任，這也是國際社會的共識。盡管真相尚待水落石出，但目前可以確定的是，戰爭歸根結底是引發一切悲劇的「禍首」。俄烏一天不能實現停火，人道主義悲劇就一天無法落幕。

令人遺憾的是，事件曝光後，美國非但沒有勸和促談的任何表示，反而準備通過增加對俄制裁、向烏克蘭提供更多武器以及在外交和輿論上持續對俄施壓等一系列做法，加劇俄烏間的緊張對立，為雙方和談製造障礙......不得不說，這種繼續拱火的行為是非常不負責任的。

不少西方媒體將「布查事件」稱為俄烏衝突的轉折點，事件目前走向似乎正偏離正常軌道，其輿論戰和心理戰的味道愈來愈濃重。試圖借烏危機單方面霸佔「道德高地」，不斷推升矛盾以搾取地緣戰略利益的做法，最終都可能會觸發更大的人道主義悲劇。人們的確有理由懷疑，美西方一些人對事件義憤填膺的背後，藏著深刻的「雙標」和不單純的政治目的。因為過去這些年，美國等的軍隊在殺害平民方面犯下纍纍罪行，且至今沒有受到應有懲罰。

評論指，「布查事件」再次提醒國際社會，在嚴肅調查追責的同時要避免拱火「遞刀子」，更要堅持勸和促談，分歧再多也要談出停火、談出和平。

布查鎮被俄佔領長達一個月，直至上周才被烏軍收復，據報鎮上至少有300名平民被屠殺，大量平民陳屍路上。外媒查證衛星照片發現，俄軍撤走前鎮上已出現大量屍體，反駁俄方指沒任何居民受暴力傷害、烏克蘭屠殺自家平民等說法。至於「布查事件」，在西方主流媒體中，普遍稱為布查屠殺。

責任編輯：陳建錫