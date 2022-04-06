  • 26°C
香港時間 : 2022406日 (三) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海疫情】浙江千島湖酒店 陸續接待上海隔離人員

社會熱點 15:49 2022/04/06

分享：

上海新冠肺炎疫情嚴峻，感染人數連日增加，部分密切接觸者等隔離人員，獲轉送到浙江千島湖酒店隔離。

內地澎湃新聞報道，杭州千島湖開元龍庭酒店周一（4日）起，陸續接待從上海轉運的密切接觸者、次密切接觸者隔離人員200多名。

千島湖另一間酒店負責人也表示，周一陸續接到由上海轉運的百多名密切接觸者、次密切接觸人員。該負責人稱，千島湖多間酒店這幾天都在為上海有關人員提供隔離場所。

杭州千島湖開元龍庭酒店負責人徐威表示，周日（3日）接到作為隔離場所的通知，隔離人士翌日起陸續入住，目前274個房間基本滿了。

據介紹，該酒店的房間面積平均30平方米以上，設施完備，部分房間直面湖景。酒店方面表示，目標是提供有溫度的隔離，盡力滿足隔離人員需求，例如有長者藥品要冷藏，就提供冷藏設備；學生要上網課，也做好了網絡保障。酒店安排30多名服務人員進行保障，另有政府部門的防疫小組入駐。

報道引述有上海青浦區市民在社交媒體表示，自己是密切接觸者，之前在家隔離，周一被轉運至千島湖，「隔離第二天。湖景房，景色宜人，餐食可口，有劇有書有閒。」

據上海青浦區趙巷鎮一名負責轉運的工作人員表示，3日開始，陸續有隔離人員向杭州等地酒店轉運，他們接到通知後負責安排車輛、人員。

上海疫情處於高峰期，累計報告感染者超過9萬宗。昨（5日）新增17,077宗本土感染個案，再創單日新高，其中311宗為確診，16,766宗為無症狀感染。

衛健委：上海累計感染逾9萬宗 防控形勢非常嚴峻

上海今起開展新一輪核酸或抗原檢測 全市繼續分區管控

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

衛健委：上海累計感染逾9萬宗 防控形勢非常嚴峻
今日
衛健委：上海累計感染逾9萬宗 防控形勢非常嚴峻
上海今起開展新一輪核酸或抗原檢測 全市繼續分區管控
今日
上海今起開展新一輪核酸或抗原檢測 全市繼續分區管控
內地單日增逾兩萬本土感染 創疫情以來新高 上海增逾1.7萬宗
今日
內地單日增逾兩萬本土感染 創疫情以來新高 上海增逾1.7萬宗
【上海疫情】孫春蘭：集中隔離用房建設刻不容緩 強調應隔盡隔
2022/04/05
【上海疫情】孫春蘭：集中隔離用房建設刻不容緩 強調應隔盡隔
【上海疫情】網曝上海一方艙多人搶物資 隔離人士親述情況（有片）
2022/04/05
【上海疫情】網曝上海一方艙多人搶物資 隔離人士親述情況（有片）

你可能感興趣

衛健委：上海累計感染逾9萬宗 防控形勢非常嚴峻
今日 15:45
衛健委：上海累計感染逾9萬宗 防控形勢非常嚴峻
上海今起開展新一輪核酸或抗原檢測 全市繼續分區管控
今日 10:35
上海今起開展新一輪核酸或抗原檢測 全市繼續分區管控
內地單日增逾兩萬本土感染 創疫情以來新高 上海增逾1.7萬宗
今日 09:23
內地單日增逾兩萬本土感染 創疫情以來新高 上海增逾1.7萬宗
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 杭州 上海 酒店

上一篇文章

第二個李文亮？遼寧官媒女主播談論疫情遭停職

下一篇文章

衛健委：上海累計感染逾9萬宗 防控形勢非常嚴峻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大數據預測：美駐華大使恐在這十個領域持續對華施壓
大數據預測：美駐華大使恐在這十個領域持續對華施壓
內地增1.6萬宗本土感染 上海單日新增首次破萬 全市繼續封控管理
內地增1.6萬宗本土感染 上海單日新增首次破萬 全市繼續封控管理
內地單日增逾兩萬本土感染 創疫情以來新高 上海增逾1.7萬宗
內地單日增逾兩萬本土感染 創疫情以來新高 上海增逾1.7萬宗
網傳山東菏澤一居民 疫情期間私自外出遭剃頭 官方：惡搞（有片）
網傳山東菏澤一居民 疫情期間私自外出遭剃頭 官方：惡搞（有片）
【清明節】紙紮口罩、疫苗當祭品？官媒批惡意消費
【清明節】紙紮口罩、疫苗當祭品？官媒批惡意消費
【上海疫情】網曝上海一方艙多人搶物資 隔離人士親述情況（有片）
【上海疫情】網曝上海一方艙多人搶物資 隔離人士親述情況（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款