【上海疫情】浙江千島湖酒店 陸續接待上海隔離人員

上海新冠肺炎疫情嚴峻，感染人數連日增加，部分密切接觸者等隔離人員，獲轉送到浙江千島湖酒店隔離。

內地澎湃新聞報道，杭州千島湖開元龍庭酒店周一（4日）起，陸續接待從上海轉運的密切接觸者、次密切接觸者隔離人員200多名。

千島湖另一間酒店負責人也表示，周一陸續接到由上海轉運的百多名密切接觸者、次密切接觸人員。該負責人稱，千島湖多間酒店這幾天都在為上海有關人員提供隔離場所。

杭州千島湖開元龍庭酒店負責人徐威表示，周日（3日）接到作為隔離場所的通知，隔離人士翌日起陸續入住，目前274個房間基本滿了。

據介紹，該酒店的房間面積平均30平方米以上，設施完備，部分房間直面湖景。酒店方面表示，目標是提供有溫度的隔離，盡力滿足隔離人員需求，例如有長者藥品要冷藏，就提供冷藏設備；學生要上網課，也做好了網絡保障。酒店安排30多名服務人員進行保障，另有政府部門的防疫小組入駐。

報道引述有上海青浦區市民在社交媒體表示，自己是密切接觸者，之前在家隔離，周一被轉運至千島湖，「隔離第二天。湖景房，景色宜人，餐食可口，有劇有書有閒。」

據上海青浦區趙巷鎮一名負責轉運的工作人員表示，3日開始，陸續有隔離人員向杭州等地酒店轉運，他們接到通知後負責安排車輛、人員。

上海疫情處於高峰期，累計報告感染者超過9萬宗。昨（5日）新增17,077宗本土感染個案，再創單日新高，其中311宗為確診，16,766宗為無症狀感染。

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責任編輯：林佩怡

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