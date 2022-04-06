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第二個李文亮？遼寧官媒女主播談論疫情遭停職

社會熱點 16:08 2022/04/06

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遼寧電視台都市頻道知名女主播朱霞被處分的消息，近日引起內地輿論熱議。朱霞近期在個人短視頻平台帳號上直播時，透露瀋陽市皇姑區疫情不容樂觀，提醒當地居民要小心防疫，遼寧電視台認為朱霞發布涉疫不當言論，造成不良社會影響。目前朱霞已被停職，新媒體帳號亦暫停更新。

綜合內地媒體報道，朱霞3月30日在個人短視頻平台直播時，有網民問到沈陽皇姑區的防疫情況時，朱霞說：「皇姑區的朋友最近一定要非常的小心，做好個人防護，因為有些原因不能說。」她又繼續呼籲，「你們請聽我說，聽我說，我說不出為何，緣故和原因。你們聽我的話就對了」，「這個『皇姑區』，但這個區域的朋友一定要多加小心，明白嗎？」。

在朱霞直播事件發生前的3月27日，沈陽新增70宗陽性感染者，其中最多的皇姑區有29宗。目前沈陽市的疫情仍在持續，就在4月3日，皇姑區還決定要求全區全員核酸檢測。至4日沈陽新增46宗本土無症狀感染者中，皇姑區亦占2宗。

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朱霞已暫停電視台各項工作

遼寧廣播電視集團（台）都市頻道上4月1日就事件作出調查處理決定，網上流傳的處理決定文件顯示，暫停朱霞主持、采訪各項工作，免去朱霞頻道播音管理部負責人職務，並就此事進行通報批評，暫停朱霞新媒體帳號更新等。

遼寧台的另一份通報文件稱，遼（寧）台是省委和省政府的喉舌，播音員、主持人的言行不僅代表個人形象，更代表黨的媒體形象。集團黨委要求播音員、主持人深刻汲取此次宣傳事故教訓，舉一反三，引以為戒，自省自查，謹言慎行。都市頻道也要求全體主持人疫情期間，不得進行帶貨直播、不得發表涉疫言論。有關文件同時顯示，都市頻道責成朱霞作出深刻檢查與反思，頻道視反思情況及後續落實情況，保留進一步追究其責任的權利。

朱霞在內地抖音平台擁有180多萬粉絲，目前帳號「我是朱霞」仍存在，但涉事短片已刪除，最早的更新短片是一個星期前的短片。

據悉，朱霞出生於遼寧丹東。曾任職於遼寧教育電視台。現任遼寧廣播電視台都市頻道《正在行動》、《新北方匯天下》、《新聞正前方》和《都市紅綠燈》主持人。朱霞端莊、大方的主持風格深受遼沈地區觀眾的喜愛。

責任編輯：李冰琪

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