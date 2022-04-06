內地清明檔票房驟減86% 戲院經理：一場兩三名觀眾 每日都賠錢

內地清明節小長假（3至5日）結束，在疫情反復的情況下，戲院大規模停業，再加上多部國產電影撤檔，導致檔期「片荒」，截至5日，今年清明檔票房收入僅錄得1.12億元（人民幣，下同），相比去年的8.2億元票房收入驟減86%，為近十年最清冷的清明節檔期。有戲院經理表示，清明檔平均上座率僅為4%，有時候一場只有兩三名觀眾，「每天都在賠錢。」

據《證券日報》報道，燈塔數據顯示，截至5日下午5時，今年清明檔票房收入1.12億元，若不含服務費累計票房收入僅1億元，比2012年的1.45億還低。

三部進口片苦撐清明檔期

清明檔是銜接春節檔與五一檔的重要檔期，但受到疫情影響，內地超過5成戲院停業。燈塔專業版數據顯示，截至5日，全國營業戲院總數為5568家，戲院營業率僅為46.3%。

▲ 三部進口片苦撐清明節檔期。

此外，今年清明檔預期轉冷，原定於清明上映的4部國產電影《人生大事》、《神探大戰》、《你是我的春天》、《一周的朋友》同時宣布撤檔，直接導致檔期片荒。最終，僅由《精靈旅社4》、《月球隕落》及《密室逃生2》這三部進口片苦撐檔期。

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聚影匯CEO朱玉卿表示，今年清明檔票房慘淡是由多重因素導致，直接原因是疫情造成的「片荒+影院大規模停業」，間接原因是春節檔高票價傷害了部分影迷的心，根本原因是供應的影片缺乏足夠吸引力，類型不夠豐富，讓Z世代（95後）觀眾對影院觀影失去了熱情和動力。

「每天都在賠錢。」北京一名戲院經理說，此前已經預料到清明檔的冷清，但經歷時才覺得日子難過，平均上座率4%，十幾個影廳一天接待500多人，有時候一場就兩三名觀眾。

一位傳媒行業券商分析師指出，影院大規模停業的情況或將持續一段時間，「家底薄」的中小影院再次遭遇生存危機，行業洗牌是必然趨勢，未來大型影投公司的市場份額將進一步提升。

對於慘澹的電影行業，中國電影近日在回覆投資者提問時表示，疫情反復雖然對電影行業短期造成一定影響，但中國電影市場長期向好的趨勢沒有改變。

責任編輯：易燕丹

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