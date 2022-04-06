去年美國對華貨物出口額1492億美元 按年增21%創歷史紀錄

美中貿易全國委員會昨日（5日）發佈的報告顯示，2021年，美國對華貨物貿易出口額達1492億美元，創歷史最高水平，較2020年增長21%。

據中新社報道，報告指出，在2019年因關稅升級遭遇低谷後，美國對華商品出口連續第二年保持了增長勢頭。中國繼續保持美國第三大商品出口市場的地位。

報道引述美中貿委會會長克雷格·艾倫表示，美對華商品出口在疫情和關稅雙重壓力下依舊保持強勁，主要得益於兩方面，一是美國國內在相應領域的關稅豁免程序，二是中國經濟在2021年繼續保持了良好發展勢頭。

報告顯示，去年美國50個州均對華出口，商品出口結構延續了2020年的態勢，油菜籽和穀物(219億美元)、半導體及零部件(141億美元)、石油和天然氣(120億美元)依然排名2021年美國對華商品出口的前三位。

報告指出，在美中科技競爭加劇的背景下，半導體及零部件的出口額在去年增加了21億美元，達到141億美元。其中，一半以上的美國晶片對華出口來自俄勒岡州。

旅遊業和高等教育行業影響嚴重

至於2020年美國對華服務出口情況，報告指出新冠疫情對旅遊業和高等教育行業造成的嚴重影響。2020年美對華服務出口同比下降32.7%，達373億美元。

報告稱，2019年至2020年，美國對華個人旅遊和商務旅行相關的服務出口驟降90%。美國對華教育出口，包括中國學生向美國大學支付的學費及其他教育支出，下降了19%以上。

2020年，在美國經濟遭受新冠疫情嚴重衝擊之際，對華貨物和服務貿易出口支持了超過85.8萬個美國工作崗位。

艾倫指出，美國國會與中國相關的法案數量創下新高，同時美國總體對華的政治態度也愈發消極。這增加了美中關系走向的不確定性。

美中貿易全國委員會創建於1973年，擁有200多家在中國經商的美國會員企業。

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責任編輯：袁瑋婧