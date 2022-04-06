有上海旅居史 黃碼司機貨車上度日：10個小麵包吃7天

內地新冠肺炎疫情持續升溫，一名有上海旅居史、健康碼黃碼的貨車司機，在車上度過了7天，「10個雞蛋大小的麵包，整整吃了7天」。司機本月5日在浙江杭州半山通道防疫檢查點時，工作人員給他飯盒，讓他感動淚崩。目前他已到集中隔離點隔離。

有網民讚揚檢查點工作人員有人情味，亦有人認為司機因防疫措施被困車上，滿是辛酸。

▲ 工作人員給司機食物

據內地傳媒報道，34歲河南貨車司機陳振（化名），常年在上海、杭州兩地拉貨。近期沒有生意，7天前開始，他就歇在上海一高速入口外，吃住都在車上，餓了就只吃麵包。

4日中午，陳振做過核酸檢測，5日凌晨1點結果出來是陰性，他上午就空車上了高速，中午在杭州半山通道防疫檢查點接受檢查。

由於他有上海旅居史，健康碼黃碼，工作人員說：「你從涉疫地區過來的，黃碼，現在下不了（高速）的。」工作人員建議他去隔離，他也表示願意。

按處置流程，陳振做抗原檢測、核酸檢測，隨後先按指引到隔離點停車場。他突然為難地說，「7天沒吃過米飯了，剛才下車的時候頭昏腦脹的」。

工作人員得悉後，陸續拿來兩個飯盒、一箱八寶粥加水果。陳振一時感觸，哭起來。他事後表示，「一個大男人甚麼時候都不可以掉眼淚，但碰到最為難的時候，今天真的哭得稀里嘩啦......」並稱等隔離結束一定要好好謝謝他們。

內地網民反應：

七天只吃十個小麵包？？？換了我的話可能已經低血糖躺下了 如果不是生活需要，誰願意風裡來雨裡去，誰願意長路奔波不停息 一座有溫度的城市 看到這彷彿明白為什麼那麼多快遞停運了，以後也不抱怨了 反正只覺得心疼和可悲

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責任編輯：林佩怡

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