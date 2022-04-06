【內地疫情】深圳近日本土零新增 全市學生周五起陸續返校

深圳市新冠肺炎疫情趨緩，自4月3日起連續兩日本土零新增，全市學生將於本周五（8日）起陸續返校。另按防疫要求，全體教職員工、學生返校後第一周，需每日在校內進行核酸檢測，第二周開始改為2天1檢。

深圳市教育局此前發布消息指，如深圳市疫情形勢持續平穩，將根據「分級、分區、分批」原則，推進各級各類學校返校復課工作。其中，4月8日，高中階段學校（含普高、中職等）高一、高二年級返校；4月11日，初三年級返校、高校畢業年級返校；4月18日，高校其他年級返校；初一、初二年級及小學、幼兒園返校時間由各區校園疫情防控專班根據本區疫情實際研究決定，不早於4月8日。

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師生返校前須3天3檢

深圳市教育局表示，各學校要全面加強對返校師生員工的健康管理，要求師生員工返校前2天進行健康申報，師生員工及共同居住人返校前3天3檢，全覆蓋、無遺漏，建立所有師生員工健康台賬。

此外，所有師生員工返校第一周，需每日在校內進行核酸檢測；一周後，在校期間核酸檢測改為兩天一檢。市教育局又呼籲家長盡快安排符合條件的3至11歲學生，接種兩針新冠疫苗。

另據深圳市疫情防控指揮部周二（5日）晚發布的通告，學生兒童託管機構、線下教育培訓機構等按50%限流有序開放（不早於所在區義務教育同學段學生返校時間）。

責任編輯：易燕丹

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