國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具

央視報道，總理李克強周三（6日）主持召開國務院常務會議。會議指出，國內外環境複雜性不確定性有的超出預期。世界經濟復甦放緩，糧食能源等大宗商品市場大幅波動，國內疫情近期多發，市場主體困難增加，經濟新的下行壓力加大。

會議提出，對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策；部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。

及時出台有利市場預期穩定措施

會議表示，抓緊落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》舉措，有的可提前實施。把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，穩住宏觀經濟大盤。

保持經濟運行在合理區間主要是就業和物價基本穩定，要通過穩市場主體保就業，綜合施策保物流暢通和產業鏈供應鏈穩定，保糧食能源安全。各部門要針對形勢變化抓緊研究政策預案，及時出台有利於市場預期穩定的措施。

會議指出，當前一些市場主體受到嚴重衝擊，必須加大紓困和就業兜底等保障力度。

一是對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業，在二季度實施暫緩繳納養老保險費，緩解這些行業特別是中小微企業、個體工商戶資金壓力。 二是延續執行失業保險保障擴圍政策，繼續向參保失業人員、失業農民工發放補助。 三是提高中小微企業失業保險穩崗返還比例，加大失業保險金對職業技能培訓的支持。

會議又指出，要適時靈活運用多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。

一是加大穩健的貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕。增加支農支小再貸款，用市場化法治化辦法，促進金融機構向實體經濟合理讓利。 二是研究採取金融支持消費和有效投資的舉措，提升對新市民的金融服務水平，優化保障性住房金融服務，保障重點項目建設投資，推動製造業中長期貸款較快增長。 三是設立科技創新和普惠養老兩項專項再貸款，人行對貸款本金分別提供再貸款支持，做好用政府專項債補充中小銀行資本等工作，增強銀行信貸能力。

責任編輯：林佩怡

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