美副卿借俄烏戰事提北京勿武力攻台 京曾指台灣烏克蘭有本質區別

美副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周三（6日）在國會表示，拜登政府從上到下都努力確保中國自俄烏戰事吸取「正確教訓」，美國「一中政策」不接受犯台行徑，北京若採取任何類似作為，國際社會必將做出回應。

在北京，外交部曾表示，台灣問題和烏克蘭問題有本質區別，兩者不可類比。美方一些人一再將兩件不相干的事情扯在一起，借機對中方抹黑攻擊，這純屬別有用心。

舍曼：美國不接受北京企圖以武力奪台

舍曼出席美國國會眾議院外交事務委員會聽證會時，被問到若北京武力犯台，國際社會難以如俄烏戰事般，集結力量聲援台灣，美方如何回應。舍曼強調美國的一中政策，不接受北京企圖以武力奪台，此舉無助於台海或印太區域穩定。她指美國會持續協助台灣維持足夠自衛能力，提供必要武器。美國也會保持能力，抵抗任何會危及台灣的武力或脅迫行動。

舍曼又指，西方國家針對俄羅斯實施的出口管制及制裁，是對中國國家主席習近平作出示範，讓對方明白到，一旦支持俄羅斯總統普京，後果是相當嚴重。

在3月28日的記者會上，外交部發言人汪文斌表示，台灣問題和烏克蘭問題有本質區別，兩者不可類比。美方一些人一再將兩件不相干的事情扯在一起，借機對中方抹黑攻擊，這純屬別有用心。

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汪文斌說，台灣是中國領土不可分割的一部分，這與烏克蘭是一個主權國家有根本不同。美方一些人故意拿台灣問題同烏克蘭問題類比，不是不通常識，而是用心險惡，其目的就是試圖在台海製造一場新危機，以兩岸人民福祉和地區和平穩定為代價來服務美國自身的地緣戰略和經濟利益。

汪文斌強調，台灣不是烏克蘭。中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅不可摧。在台灣問題上拱火，只會迎來玩火者自焚的結局。

責任編輯：尹航

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