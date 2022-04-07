美副卿借俄烏戰事提北京勿武力攻台 京：如何解決台灣問題屬中國內政（第二版）

美副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周三（6日）在國會表示，拜登政府從上到下都努力確保中國自俄烏戰事吸取「正確教訓」，美國「一中政策」不接受犯台行徑，北京若採取任何類似作為，國際社會必將做出回應。同日，美財長耶倫表示，如中國大陸「侵略」台灣，美有能力和決心採取與制裁俄侵烏同樣的行動。

在北京，外交部發言人趙立堅回應指，用什麽方式解決台灣問題是中國內政，任何外國無權干涉。美台相互勾連，個別人甚至蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有著本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利。

（第二版新增外交部回應）

舍曼：美國不接受北京企圖以武力奪台

舍曼出席美國國會眾議院外交事務委員會聽證會時，被問到若北京武力犯台，國際社會難以如俄烏戰事般，集結力量聲援台灣，美方如何回應。舍曼強調美國的一中政策，不接受北京企圖以武力奪台，此舉無助於台海或印太區域穩定。她指美國會持續協助台灣維持足夠自衛能力，提供必要武器。美國也會保持能力，抵抗任何會危及台灣的武力或脅迫行動。

舍曼又指，西方國家針對俄羅斯實施的出口管制及制裁，是對中國國家主席習近平作出示範，讓對方明白到，一旦支持俄羅斯總統普京，後果是相當嚴重。

在今日的記者會上，趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內戰遺留問題，用什麽方式解決台灣問題是中國內政，任何外國無權干涉。

趙立堅說，中國人民捍衛主權和領土完整的決心和意志堅定不移，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的願景，但保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力幹涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

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趙立堅指出，當前台海局勢面臨新一輪緊張，根源是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。美台相互勾連，個別人甚至蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有著本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利。這是在玩火，玩火者必將自焚。

責任編輯：尹航

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