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台媒：美眾院議長佩洛西本月10日率團訪台

國情動向 10:40 2022/04/07

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美國眾議院議長佩洛西展開亞洲之行，台媒指，她將在本月10日訪台，以展示美國對台的支持。佩洛西辦公室未回應報道。北京多次警告美台停止官方接觸。

聯合報引述涉外人士指，4月10日為美國《台灣關係法》立法43周年，佩洛西本次率領國會議員代表團訪台，將展示美國國會對台支持，以及對台美關係、《台灣關係法》的重視，蔡英文政府近來正緊鑼密鼓地籌備迎接。但為免北京抗議、阻撓而生變，台灣的涉外與國安人士均表現低調，未宣布相關訊息。

另外，佩洛西的代表團成員名單中，傳包含去年曾表達訪台意願的眾院外委會主席米克斯，他曾說今年1月訪問亞洲，台灣是其中一站，但因疫情而延後。報道又指，佩洛西不是首位訪台的在任眾院議長，1997年，台灣的前總統李登輝曾接見時任美國眾院議長金里奇率領的國會代表團。

佩洛西辦公室回應該報記者查詢指，依照慣例，基於一貫的安全準則，不會在出訪前證實或否認相關消息。米克斯辦公室也表示對行程「不清楚」。北京曾多次表示反對美台之間任何形式的官方和軍事接觸，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

責任編輯：陳建錫

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