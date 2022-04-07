美眾院議長佩洛西傳下周率團訪台 外交部提嚴正交涉

美國眾議院議長佩洛西展開亞洲之行，台媒指，她將在本月10日訪台，以展示美國對台的支持。北京提出嚴正交涉，警告將採取有力措施捍衛國家主權。

聯合報引述涉外人士指，4月10日為美國《台灣關係法》立法43周年，佩洛西本次率領國會議員代表團訪台，將展示美國國會對台支持，以及對台美關係、《台灣關係法》的重視，蔡英文政府近來正緊鑼密鼓地籌備迎接。但為免北京抗議、阻撓而生變，台灣的涉外與國安人士均表現低調，未宣布相關訊息。

另外，佩洛西的代表團成員名單中，傳包含去年曾表達訪台意願的眾院外委會主席米克斯，他曾說今年1月訪問亞洲，台灣是其中一站，但因疫情而延後。如消息屬實，佩洛西將是1997年以來首位訪台的在任眾院議長，當年，台灣的前總統李登輝接見時任美國眾院議長金里奇率領的國會代表團。

佩洛西辦公室回應該報記者查詢指，依照慣例，基於一貫的安全準則，不會在出訪前證實或否認相關消息。米克斯辦公室也表示對行程「不清楚」。

另外，台灣的外交部公布，瑞典國會代表團將在10日訪台，會見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等政府官員，出席座談會，及會見在台瑞典企業代表。

京：必採有力措施，一切後果由美方負責

在北京，中國外交部發言人趙立堅指，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，美國國會是美國政府組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的「一個中國」政策。如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

趙強調，美方應立即取消佩洛西眾議長訪台計劃，停止美台官方往來，以實際行動履行美方不支援「台獨」的承諾。 如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

責任編輯：陳建錫