【上海疫情】主人陽性寵物哥基被打死 居委會：考慮不周會賠償

上海新冠肺炎疫情嚴峻，本輪累計本土感染超過10萬宗。網傳在上海浦東某小區，昨日（6日）有一隻寵物柯基被工作人員拖到路邊打死。居委會方面指，因其主人陽性，擔心寵物狗會傳染，當時考慮不周，之後會與主人溝通、給予賠償。

事件曝光後，網民紛紛怒批打死寵物殘忍狠毒、「過度防疫」，又質疑居委會輕描淡寫一句賠償，「要怎麼賠？那是一個生命，那是人家的家人！」

網上流傳影片顯示，一名身穿保護衣的防疫人員，在路邊手持鐵鏟擊打一隻寵物狗。影片傳出慘叫聲，拍攝者不禁喊「你這太殘忍了吧」。

另有聊天截圖顯示，據稱是被隔離的小狗主人發聲，稱「我們沒有不要」，「家裡沒有糧了，抱出來是讓居委照顧的，結果居委不管」，也不讓再把狗送回家，要放小區外面。「我們想放外面做條流浪狗也行，不餓死，有條命也好，沒想到我們走了，他們就給打死了」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據「沸點視頻」，昨日網曝浦東曹路某小區一隻寵物柯基被工作人員拖到路邊「處理」。居委會工作人員回應稱，因為這家有陽性病例，怕有細菌、出現傳染，當時考慮的不是非常周全，之後會和寵物狗主人溝通，會給予對方賠償。

內地網民反應：

《動物保護法》真的快點出來呀，拯救這些活在陰暗管理下的生命 兩年了，還沒想全；兩年了，還認為有細菌。這應該不是地球人吧。。 輕描淡寫一句考慮不周賠償要怎麼賠？那是一個生命，那是人家的家人！ 雖然面對疫情大家都很難，但是直接拿鏟子給小狗拍死了，又有誰能接受呢？ 疫情是面照妖鏡，一個超一線城市不知為何屢屢發生讓我們心痛的事情。

世衛曾表示，「寵物傳播新冠病毒」說法證據不足。官媒也曾呼籲在疫情之下善待每一個生命。

河北某區要求撲殺新冠患者戶內動物惹議 官方：已停止

江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁