中國成功發射高分三號03星 提升雷達衛星海陸觀測能力

中國周四（7日）早上7時47分，在酒泉衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將高分三號03星發射升空，衛星順利進入預定軌道。該衛星主要用於獲取可靠、穩定的高解像度SAR圖像，為中國海洋開發、陸地環境資源監測和應急防災減災提供業務化應用數據支撐。

高分三號03星是《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》中的一顆業務星，衛星技術狀態與高分三號02星一致，主要載荷為C波段合成孔徑雷達。

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這顆衛星充分繼承高分三號成熟技術方案，發射入軌後將與在軌運行的高分三號、高分三號02星組網運行，形成海陸雷達衛星星座，實現1米解像度、1天重訪，將提升中國雷達衛星海陸觀測能力，可滿足海洋權益維護、海洋防災減災、海洋動力環境監測、海洋科學研究以及減災、國土、環保、水利、農業和氣象等領域應用需求。

另外，長征四號丙運載火箭是由中國航天科技集團八院抓總研製的常溫液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可實施一箭單星或多星發射，其太陽同步圓軌道運載能力可達3噸。

這次任務是長征系列運載火箭的第414次飛行。

責任編輯：易燕丹

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