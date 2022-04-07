蘇浙為上海提供6萬間隔離房 接收新冠陽性患者密接人員

上海昨日（6日）新增本土感染近2萬宗，江蘇、浙江將緊急為上海抗擊新冠疫情期間相關隔離人員提供房源，總量為6萬間。

據第一財經報道，此次江浙所提供的隔離房源，都將用於上海已確診的新冠肺炎陽性患者（包括無症狀感染者）的密接人員。

其中，江蘇、浙江各3萬間。目前，江蘇已籌措並提供1.6萬間，分別位於無錫市2000間、揚州市3300間、常州市2200間、蘇州市980間、鎮江市960間、泰州市1000間、鹽城市2300間、南京市3200間；浙江已籌措並提供2.1萬間，分別位於杭州市5200間、寧波市6200間、台州市2000間、紹興市3000間、金華市3000間、湖州市2000間。剩餘房源將於近日籌措完成。

兩地所提供房源，均為符合國家疫情防控規範的酒店等居住場所。兩地所有已籌措並提供的房源，均已按隔離點管理標準，完成各項準備工作，並按要求配備醫護、保潔及相關工作人員，確保管理和服務到位。

此次統一部署對於入住人員的轉運條件、轉運機制、轉運安排也作了明確規劃。

上海市明確，所有跨省轉運人員（包括待轉運密接人員、駕駛員、隨車工作人員等）出發前須持有24小時內核酸檢測陰性報告。

老年人及未成年人等不適宜跨省轉運

其中8類人員，包括老年人、未成年人、孕產婦、行動不便的、患有基礎性疾病、精神病等不適宜跨省轉運集中隔離的特殊對象，不在跨省轉運名單之內，將由上海本地妥善落實集中隔離場所，保障好基本生活。同時，所有跨省轉運人員，須集中隔離14天。隔離期間所有食宿費用，由財政統一負擔，不向個人收取費用。

為加強跨省轉運組織協調，上海成立市、區兩級跨省轉運工作專班。市級層面跨省轉運工作專班由市地區組牽頭，負責跨省轉運工作的統籌協調和各區轉運入住人員的調配。各區相應成立跨省轉運工作專班，明確專人負責本區跨省轉運的統籌協調，做好與市級工作專班及外省市接收點位的聯絡工作。

在轉運安排上，上海各區與轉運江浙對接的市、縣逐一確定轉運人員信息後，分批次將符合條件的人員轉運至集中隔離點。轉運車輛實行全程閉環管理，原則上中途車輛不停靠、付費無接觸、人員不下車。車上人員全程按照轉運市縣要求做好個人防護。

據報道，自週一（4日）第一批人員轉運以來，至目前，上海全市16個區已陸續開展轉運工作，目前已全部完成轉運對接。下一步，上海各區將進一步加大運輸資源調配力度，根據上海市密接隔離人員日結日清的工作要求，充分使用好江浙支援房源。

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責任編輯：袁瑋婧