路透：北京要求謹慎行事 企業暫停增購俄羅斯石油

歐美擴大對俄羅斯的制裁後，中國政府據報呼籲企業謹慎行事，國營煉油廠將避免與俄簽訂新的石油合同，盡管價格非常優惠，但現有合同料會繼續履行。

路透社從6名消息人士口中得知有關情況，中石化、中海油、中石油與中化集團在在俄羅斯5月新貨交易中保持觀望。在美國上月禁運俄羅斯石油，歐盟對俄最大石油出口商俄羅斯國家石油公司、俄羅斯天然氣工業石油公司實施制裁，中國企業不希望因為額外購買了俄羅斯石油，而被視為公開支持莫斯科。

這些消息人士指，「（中國）國有企業很謹慎，因為他們的行為可能被視為代表中國政府，他們都不希望因購買俄羅斯石油而被針對」。雖然俄羅斯石油有很大折扣，但要解決很多問題，如航運保險和付款受阻，「除了3月已經抵達和4月即將抵達的俄羅斯石油外，往後就沒有了」。

由於規避風險的國有銀行希望減少為俄羅斯石油相關交易提供融資，中石化甚至在先前達成的交易中也面臨著支付問題。該集團旗下的聯合石化在最近幾周的內部例會上警告全球團隊，與俄羅斯進行石油交易存在風險，「信息和語氣都很明確--風險控制與合規重於利潤」。

報道又指，為了持續買到石油，這些「頭腦靈活的煉油商」同時正採用替代的付款機制，如現金轉帳、貨到付款和使用人民幣。

中石化和中石油拒絕路透社置評要求。中海油和中化集團沒有立即回應。

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責任編輯：陳建錫