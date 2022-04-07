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劉強東卸任京東CEO 主要精力投向這四件事

社會熱點 12:27 2022/04/07

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京東集團 （09618） 今日發布公告稱，京東集團總裁徐雷將出任京東集團CEO，負責日常運營管理，並向京東集團董事局主席劉強東匯報；劉強東將把更多精力投入到長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。

回顧劉強東創業史

1998年，大學畢業幾年後，劉強東在北京中關村租下4平方米的攤位，買了一台二手電腦、一輛二手三輪車，售賣刻錄機和光碟。攤位名叫「京東多媒體」，這就是「京東商城」的前身。「東」是代表劉強東，而「京」則是代表他的初戀女友龔小京。

到了2001年，京東已成為當時內地最大的光磁產品代理商，並開設了十多家分公司。從這時候起，劉強東把京東定位為傳統渠道商，打算複製國美、蘇寧的商業模式經營IT連鎖店。2003年，京東多媒體連鎖店已經發展到十多家。

【京東健康】劉強東曾斥「奶茶妹」之稱 章澤天公司申請奶茶媽咪商標（組圖）

【京東上市】奶茶妹健身照　意外洩露劉強東豪宅模樣

【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家

但SARS疫情導致生意慘淡，劉強東暫時關閉了所有門店。但疫情也催生出一大波互聯網企業，除了京東外，還包括阿里巴巴。劉強東開始嘗試在互聯網上賣產品。

2004年1月，京東多媒體網正式開通，這一決定讓京東得以抓住了未來的消費趨勢。2007年6月，京東正式更名為京東商城。自2004年年初涉足電子商務領域以來，京東一直保持高速成長，連續七年增長率均超過200%。

隨後，京東獲得今日資本、雄牛資本，以及來自俄羅斯、加拿大等地的注資，並在2014年5月在納斯達克掛牌上市，美國也迎來了中國最大的赴美IPO。京東並未止步於此，於2020年來港二次上市。

責任編輯：尹航

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創業 劉強東 京東集團—SW（09618）

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