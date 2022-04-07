【中國經濟】國常會釋訊號？官媒：新一輪降準或降息有望實施

總理李克強周三（6日）主持召開國務院常務會議，會議指出經濟新的下行壓力進一步加大，決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，並提到部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。

當中提出適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具，加大穩健的貨幣政策實施力度，備受市場關注，貨幣政策進一步寬鬆可期。《證券時報》周四（7日）引述分析人士認為，這意味4月新一輪降准或降息有望實施，甚至不排除降準降息雙雙落地的可能。

或調整存款基準利率

中信證券首席經濟學家明明表示，國常會提出「要適時靈活運用多種貨幣政策工具」，這意味4月降準降息的概率進一步加大。

國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具

他指出，美聯儲不排除最快在5月就開啟縮表，相較之下，本月是中國加大穩健貨幣政策實施力度較好的時間窗口。在具體操作上，全面降準、下調政策利率都有可能。

明明認為，改革和調整存款基準利率，可能是在當前海外貨幣政策趨緊環境下阻力較小的降息方式。

他稱，「MLF降息雖可直接引導LPR下行，但需要關注外部環境壓力，中美貨幣政策明顯背離階段，歷史上還沒有美國加息─中國降息的組合，國內貨幣政策以降準等數量型工具為主。壓縮存款基準利率加點幅度和調整存款利率報價的加減點結構，可以起到降低銀行負債成本的效果」。

光大證券首席銀行業分析師王一峰也表示，二季度進入降準觀察期，需要人行適時降準，緩解銀行「長錢」，壓力，加強銀行負債成本管控舉措「箭在弦上」。

《中國證券報》引述招商基金研究部首席經濟學家李湛認為，經濟在企穩過程中，穩增長政策發力仍在路上。降息仍存可能，MLF預計會超額投放；基建成為投資端發力重點。房地產調控政策繼續以「一城一策」方式優化。

市場有分歧：減息重點在降成本 非當前核心訴求

然而，市場對降準、降息預期有分歧。

高盛經濟研究分析，這次會議沒有明確提到下調存款準備金率和政策利率，但繼續預期政策利率和存準率分別下調10和50個基點。考慮到局部地區疫情爆發和地區決策者忙於抗疫，或會首先出台寬鬆的貨幣政策，基礎設施建設將在疫情受控後加快。

不過，浙商證券宏觀團隊李超表示，考慮到疫情對中國經濟基本面衝擊的不確定性，認為貨幣政策工具偏向二季度降準，降息概率不大；降準重點在於寬信用，降息重點在於降成本，後者並非當前核心訴求，且中美利差面臨階段性壓力，進一步降息概率有限。

國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息

責任編輯：林佩怡

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