  • 26°C
香港時間 : 2022407日 (四) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀財富管理：中國經濟下半年有望強勁回升

經濟脈搏 13:21 2022/04/07

分享：

瑞銀財富管理今日（7日）稱，隨着更多支持性政策發揮作用，中國經濟在下半年有望強勁回升，並預計今年MSCI中國將實現中雙位數的回報率。

據路透社報道，該行亞太區投資總監辦公室最新評論指出，中國國務院副總理劉鶴近期釋出政策暖風，表明政府政策將協調發力穩定經濟增長，解決近期市場疑慮，預期中國經濟增長上半年將較為疲軟，但隨着更多支持性政策發揮作用，下半年有望強勁回升。

報道引述瑞銀表示：「這為中國資產提供了有利環境，尤其是政府在互聯網監管方面完善協調、中美雙方持續溝通之際。」

因此預計，今年MSCI中國將實現13%的盈利增長以及中雙位數的回報率。由於政策利好且估值並不昂貴，該行依然青睞中國股票，同時，在波動居高不下時期，短期看好周期性和價值型板塊、精選的食品和飲料公司以及可再生能源運營商。

該行並建議，隨着整體收益率回升，具配置需求的長線投資者可考慮收益率在4%以上且存續期（久期）在五年以內的投資級債券。在企業公佈年報後，該行上調部份短期BBB/BB級中資房企債券的評級，因其近期已大幅回跌且信用狀況穩健（部份國企、投資級發行人和區域性開發商）。

在人民幣匯率方面，該行認為宏觀經濟及金融市場條件支持美元兌人民幣第二季上行至6.40至6.45區間，美元投資者應繼續對沖人民幣多倉，或是賣出美元兌人民幣下行風險以取得收益。

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具
2022/04/06
國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具
人行擬制定《金融穩定法》 設「金融穩定保障基金」應對重大風險
2022/04/06
人行擬制定《金融穩定法》 設「金融穩定保障基金」應對重大風險
深圳鼓勵金融科企融資 有利大灣區項目可獲落戶獎勵
今日
深圳鼓勵金融科企融資 有利大灣區項目可獲落戶獎勵
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
2022/03/29
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標

你可能感興趣

國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具
19:42 2022/04/06
國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具
人行擬制定《金融穩定法》 設「金融穩定保障基金」應對重大風險
19:54 2022/04/06
人行擬制定《金融穩定法》 設「金融穩定保障基金」應對重大風險
深圳鼓勵金融科企融資 有利大灣區項目可獲落戶獎勵
今日 11:23
深圳鼓勵金融科企融資 有利大灣區項目可獲落戶獎勵
財富及資產管理 瑞銀 債券 經濟 劉鶴 政府政策 中國國務院 人民幣 金融 中國

上一篇文章

官媒：因應疫情 多地銀行允許延遲償還房貸

下一篇文章

【中國經濟】國常會釋訊號？官媒：新一輪降準或降息有望實施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內媒稱因疫情推遲還房貸有必要提上議事日程 網民熱議
內媒稱因疫情推遲還房貸有必要提上議事日程 網民熱議
國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具
國常會：經濟新的下行壓力加大 部署適時運用貨幣政策工具
人行擬制定《金融穩定法》 設「金融穩定保障基金」應對重大風險
人行擬制定《金融穩定法》 設「金融穩定保障基金」應對重大風險
官媒引專家料中國首季經濟增4%至5%
官媒引專家料中國首季經濟增4%至5%
去年美國對華貨物出口額1492億美元 按年增21%創歷史紀錄
去年美國對華貨物出口額1492億美元 按年增21%創歷史紀錄
深圳二手房成交回暖 3月網簽1355套按月增25.5%
深圳二手房成交回暖 3月網簽1355套按月增25.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款