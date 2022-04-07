官媒：因應疫情 多地銀行允許延遲償還房貸

內地多家銀行根據各地疫情情況，在部分城市推出疫情期間延期償還房貸的政策，並為因逾期還款而產生不良徵信記錄的客戶，提供專門的申訴渠道。

《中國證券報》記者從部分銀行客服及貸款經理得知消息，中國銀行已在吉林、陝西、深圳等地推出有關政策，並正針對上海的情況進行研究；中信銀行稱在多地推出相關政策，客戶需主動提出申請，並提供相關材料審核；郵儲銀行也表示提供優惠政策，客戶需先登記，經部門審核是否符合延期條件。

建設銀行上海分行工作人員也透露，因疫情等特殊原因導致無法正常還款的客戶，可走徵信異議綠色通道，申請不良徵信消除處理。

報道指，由於各地疫情影響不同，延期償還房貸的政策未全國統一實施。不過，對於並非處在疫情嚴重地區，而因隔離、停工停產等配合防疫要求而造成暫時經濟困難的客戶，部分銀行仍提供單事單議，客戶可聯繫銀行，若確因疫情原因導致並滿足延期還款或撤銷不良徵信的條件，亦可予以辦理。

在企業信貸方面，工商銀行、交通銀行等國有行向該報稱，對受疫情影響嚴重、有發展前景但疫情期間暫遇困難的企業採取貸款寬限措施，並加大對重點領域的信貸支援力度，通過降低利率等方式，壓降企業融資成本。

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責任編輯：陳建錫