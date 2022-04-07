【上海疫情】孫春蘭：要統籌疫情防控和經濟運行

上海新冠肺炎疫情持續，國務院副總理孫春蘭表示，要以更快的速度、更硬的舉措、更實的作風，不折不扣落實已部署的各項疫情防控舉措，全力守護市民群眾安康，確保城市核心功能正常運轉，強調要統籌疫情防控和經濟運行。

不折不扣落實各項防控舉措

據「上海發布」，孫春蘭4月5日至6日在上海調研指導疫情防控工作，出席座談會、調度會，與上海幹部共同研判形勢、解決問題，並實地察看港口疫情防控和航運運行、方艙醫院建設使用等情況。

孫春蘭一行到上海滬東集裝箱碼頭有限公司，要求壓實防疫主體責任，嚴格落實閉環管理，在有關部委指導下破解難題、打通堵點，確保港口航運體系順暢運行。

她又到在建方艙醫院項目現場，要求進一步提高建設效率，改進方艙內部設計，合理優化管理服務人員配比，千方百計搶工期、搶進度，儘早投入使用，最大限度提升方艙醫院床位總數和收治能力。

保障經濟、金融、貿易等核心功能穩定運轉

孫春蘭在相關座談會、調度會上指出，當前上海疫情防控形勢嚴峻複雜，做好各項防控工作刻不容緩。要周密部署、精心組織，有序推進新一輪全員核酸檢測工作；進一步加快方艙醫院和集中隔離點建設，快速轉運感染者和密接者，這是打贏疫情防控攻堅戰的關鍵舉措。又要強化隔離收治資源的統籌調配和精準匹配。並要持續抓好醫療救治工作，堅持中西醫結合、分類施治，配齊配強醫護力量，持續提升診療水平。

她表示，上海承載聯通國內國際兩個市場的重要功能，要統籌疫情防控和經濟運行，保障經濟、金融、貿易、航運中心核心功能穩定運轉。要統一疫情防控標準，實施綠碼和證件通用互認，切實疏通上海周邊省市縣物流節點，確保物流運輸安全通暢快捷。有關方面要採取有力舉措，縮短中間環節，提高便利化水平，提升進出口全流程效率，切實保障供應鏈產業鏈穩定暢通。

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責任編輯：林佩怡

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