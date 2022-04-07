上海今續核酸或抗原檢測 官方：全力做好2500萬人生活物資供應

上海疫情形勢嚴峻，昨日（6日）本土新增322宗確診和19,660宗無症狀感染，再創單日新高。上海當局表示，全市範圍今日（7日）將繼續開展核酸檢測或抗原檢測，盡快實現風險人員早發現、早管控；另將建立保供白名單，解封部分批發市場，電商大倉等，全力做好全市2500萬人生活物資供應工作。

上海米麵糧油肉充足 惟運力下降配送難

上海副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通在疫情發布會上表示，目前上海市米麵糧油肉的儲存儲備比較充足，當局亦已鎖定備足市外蔬菜、豬肉等貨源，隨時調運當地。但受疫情防控影響，在商超、菜場無法正常營業的情況下，電商平台末端配送能力也明顯下降，出現生活物資難以抵達家門的現象。

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陳通稱，當局正全力以赴推進保障工作。為解決採配效率不高的問題，堅持以集採集配、平價套餐作為保供的主要方式，對接超市賣場、電商平台、團餐配送等各類保供企業，積極組織貨源，擴大備貨規模，推出保供套餐，最大限度覆蓋市民的基本需求。各區發放的蔬菜禮包，將努力做到全覆蓋，如有遺漏可致電保供熱線。

當局查處155宗價格違法行為

針對生活物資供應節點網點缺乏的問題，當局將建立保供白名單，把嚴格落實疫情防控措施的批發市場、配送中心、電商大倉、中央廚房等網點解封出來。

至於運輸人力不足等問題，會上提出允許非涉疫原因被封控在小區的速遞員等保供人員，走出封控區，回到崗位。同時統籌郵政速遞、順豐等物流資源，對接電商平台，向民眾派發物資。當局另會嚴厲打擊哄抬物價、囤積居奇、以次充好、未明碼標價等違法行為。現已查處155宗相關案件，曝光一批典型案例，呼籲民眾舉報提供有關信息。

此外，陳通表示，當局已建立應急特需保供機制，照顧老人、婦嬰、殘疾人士等特殊困難群體，並將嬰兒奶粉等母嬰產品列為重點保供事項，提請各大電商平台和商超優先接單和配送。近10天來，聯華超市、麥德龍、家樂福等綜合性超市賣場渠道日均銷售的嬰兒奶粉3500多罐，目前庫存量為13.32萬罐，貨源充足。

責任編輯：易燕丹

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