台灣增382宗本土確診創今年新高 走向共存？陳時中：清零是不可能

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，今日（7日）公布新增531確定病例，包括382宗本土病例，再創今年單日新高；另境外輸入149宗。

*15：20 新增陳時中對共存的評論

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天確定病例是這波疫情以來這幾天最多，觀察到很多傳播鏈，預計本土個案還會往上增加。

對於是否要與病毒共存，陳時中表示，「沒有什麼要講清楚，現在就是清零不可能」，未來在形式上一步一步走，必然會有與病毒共存的時候在，這段時間就是努力做好疫情控制，不要突然爆發式的指數型成長，對社會的壓力會過大。

更重要架構遠距醫療平台

另外，陳時中稍早稱，下周將討論輕症在宅照護指引，將徵求地方的意願，先採縣市試辦形式。

他指出，可能面臨的問題，包含住宅條件與社區情況為何，關懷中心如何提供更好的關懷服務，以免確診者生活遭遇困難，更重要的是架構遠距醫療平台，若有醫療需求時可供諮詢，病況加重時可立即轉介住院。

蔡英文：「減災」為目標 非全面清零

台灣的蔡英文總統昨日表示，面對Omicron，台灣的防疫策略應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

她強調，現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」，透過積極防疫、穩健開放的「新台灣模式」，兼顧經濟發展與民眾正常生活。

責任編輯：林佩怡

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