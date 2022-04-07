上海要求黨員衝在抗疫第一線 對破壞大局行為要敢於亮劍

上海疫情持續嚴峻，昨天（8日），上海市委向全市共產黨員發出號召，要求黨員緊急行動起來，衝在抗疫的第一線，亮身份、見行動，要傳播正能量，也要對干擾破壞防疫大局的行為敢於亮劍。

上海官方昨日發出上海市委致全市共產黨員的公開信，信中表示，當前上海疫情防控形勢嚴峻複雜，已經到了最緊要時刻。「關鍵時刻沖得上去，危難關頭豁得出來，才是真正的共產黨人」。要求上海全市共產黨員緊急行動起來，盡銳出戰、持續奮戰，全力投身到嚴肅的抗疫鬥爭中去。

信中指，「黨員同志要亮身分、見行動，以毫不退縮的戰鬥姿態，衝在抗疫的第一線」，要求黨員披堅執銳、攻堅克難，深入基層深入群眾。

還要求黨員發出好聲音，傳播正能量，對抗疫鬥爭中湧現的先進人物、感人事跡要廣為弘揚，「對干擾和破壞抗疫大局的各種行為要敢於亮劍、敢於鬥爭，對各種噪音、雜音特別是謠言要主動發聲、澄清是非」。

公開信最後指出，上海是中國共產黨的誕生地、初心始發地，希望黨員弘揚偉大建黨精神，以越是艱險越向前的大無畏氣概和「我先上」「跟我上」的實際行動，讓黨旗在抗疫鬥爭一線高高飄揚。

據澎湃新聞，截至周二（5日），全市向社區報到在職黨員達68.6萬名，其中除警察、醫務工作者、社工等已在崗工作以及不符合相關條件人員外，31.3萬報到在職黨員已分9155組編入相關區、街鎮和村居工作隊伍，廣泛參與小區封控、核酸檢測、物資保障、垃圾清運、特殊群體關愛等工作。

上海今天（7日）新增322起冠病確診病例和1萬9960起無症狀感染者，連續六天寫下單日新高。自3月28日「分批封控」以來，上海防疫中的負面新聞不斷，包括買菜難、就醫難等，引發不少民怨。

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責任編輯：袁瑋婧