深圳一樓盤疑爛尾 300戶業主面臨錢房兩空

位於深圳鹽田區梅沙街道的樓盤「星都•梅沙天邸」，原本定於今年上半年交樓，但近日被爆樓盤接近爛尾，包括施工停滯，預售款被銀行劃走、開發商欠債超20億元（人民幣，下同），且部分已出售房屋被查封等問題，業主面臨錢房兩空的狀況。

開發商欠債超20億

據每日經濟新聞報導，星都•梅沙天邸位於大梅沙片區，為舊改項目，由深圳市天勤置業有限公司（以下簡稱天勤置業）和深圳市梅沙成坑實業股份有限公司（下稱梅沙成坑）合作開發。公開資料顯示，梅沙成坑為成坑村委企業；項目操盤方為天勤置業，實控人為郭秋裕。

2021年，天勤置業公司陸續出現債務危機，項目停工、民間借貸爆雷、被債主起訴事件頻發。據業主方不完全統計，目前天勤置業可查債務約達22.12億，涉及深圳市金建業房地產開發有限公司（以下簡稱金建業）、廣發銀行、平安銀行、中介佣金、個人借貸、政府稅收等多種債務。

有業主透露：「房子原本是精裝修交房，但項目去年6月就已停工，開發商也沒錢裝修了。而且開發商還欠了政府稅款，所以房產證也一直辦不下來。」



記者查詢深圳房地產信息網發現，目前該樓盤有113套房產被查封，其中包括已售房產45套。據業主透露，這45套房的業主已交了全款、首付款或定金，但開發商未及時網簽備案。

113套房產被查封 其中45套已售

另有業主指出，因為天勤置業欠平安銀行的開發貸款，於是平安銀行把監管賬戶的錢劃走了。

對此北京金訴律師事務所主任王玉臣說：「在項目沒有徹底完工交付之前，預售監管資金是專用於這個項目開發建設的，不能挪作他用，哪怕銀行為保全資金也無權私自劃走預售監管資金。」

王玉臣還提到，商品房預售所得款項必須用於有關的工程建設。當預售款被強制執行時，只有涉及這個項目的工程款、材料款的時候，才可以執行預售資金。

對於業主們關心的監管資金流向問題，平安銀行深圳分行透露，「從預售款轉入監管賬戶的資金為6億元，這筆資金平安銀行已全部劃扣用於歸還天勤置業所欠的開發貸。此外，還有8.9億元未進監管賬戶，進了開發商的其他賬戶。」

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉此前表示，近期地產債務風險爆發，司法糾紛、保護債權等，都來查封預售資金賬戶，導致資金被凍結、暴力「抽走」，影響工程進度和交付。為此，今年最高人民法院等三部門曾發文，司法保全債權不能影響項目建設相關費用的正常支付，不能超額查封和劃扣。

目前，平安銀行深圳分行與業主並未協商好解決方案，該樓盤是否能順利交樓仍屬未知。記者從深圳市住建局處獲悉，目前該局已經向平安銀行深圳分行發函，並正在對該事件作進一步了解、跟進。

責任編輯：蒯宇澄

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