深圳逾200隻寵物隔離後 獲頒「抗疫小英雄」證書 網民讚有愛

在新冠肺炎疫情下，一旦主人確診後，寵物怎麼辦？深圳近日建立了首個「寵物方艙」，引發熱議。另有網民曬出照片，指有深圳市民的寵物隔離之後，獲頒發了一張榮譽證書，不少人留言大讚「好有愛」。

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內地傳媒報道，深圳專門建立了一家寵物集中託管中心，目前正式建成並投入試運行，為全國首個解決集中隔離人員寵物託管和風險管控問題的寵物託管中心。

中心位於光明區光明街道逕口社區，佔地面積8500平方米，建築面積1500平方米，正式運行後，犬、貓寵物託管的最大容量為300隻，可為接收的集中隔離人員的寵物提供觀察、護理、健康監測和醫療保障服務。

另外，近日有網民紛紛曬出寵物隔離後，獲頒「抗疫小英雄」證書。上面寫有「鑑於你在『上沙抗疫;新瑞鵬愛心寵物驛站』項目中表現優異，積極配合大白哥哥姐姐們完成檢查、投餵、遛彎等任務，成功戰勝疫情，經組委會研究決定，授予你『抗疫小英雄』。特發此證，以資鼓勵，希望小可愛健康快樂成長！」

據「極目新聞」，新瑞鵬愛心寵物驛站組委會負責人陳先生表示，此前深圳福田區上沙塘晏村突發疫情，他們受政府委託接收了部分異地集中隔離居民家的寵物，有140隻貓、52隻狗，還有鴨、兔子及倉鼠等，「一共頒發了201個榮譽證書」，主要想給隔離多日的寵物主人一個安慰。

內地網民反應：

剛看到上海的柯基被打死，就刷到了深圳的暖心一幕。同樣的一線城市抗疫，深圳給社會遞交了一份優秀的答卷。 看到這個有點被感動到，毛茸茸的小英雄。 人類文明進步就是應當包含人文情懷。 真的站在寵物主人的角度，將寵物當家人看待。

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責任編輯：林佩怡

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