內地多地推置業優惠谷生育 這地擬最高補貼2萬元 專家咁分析

內地自實施三孩政策以來，多地密集發布生育支持政策，包括住房保障、置業補貼等。近日，四川綿陽城區發布徵求意見稿，提出擬按照建築面積，向購買新房的多孩家庭提供最高2萬元（人民幣，下同）的補貼。有專家分析，對本身房價水平較低的城市而言，給予補貼對減輕置業負擔、鼓勵生育的作用更加明顯。

據第一財經報道，綿陽3月30日發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知（征求意見稿）》，提出對多孩家庭給予購房優惠政策，包括實施財政補貼。對符合政策生育二孩、三孩的家庭，在綿陽城區（含安州區）購買新建商品住房的，按建築面積給予每平方米200元的財政補貼，單戶財政補貼最高不超過2萬元。同時鼓勵開發企業對多孩家庭，在給予最高優惠的基礎上再給予特別優惠，特別優惠的額度不計入低於備案價15%內。

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此外，甘肅省臨澤縣、江蘇省海安市、四川資中縣等地此前亦紛紛出台購房優惠補貼的措施。其中甘肅臨澤對生育二孩、三孩的臨澤戶籍常住家庭，在城區購買商品房時，給予4萬元的政府補助，在如周圍村鎮等集中居住區購買商品房時，給予3萬元的政府補助。

江蘇海安則規定該市常住居民子女未滿18周歲的二孩、三孩家庭購買預售商品房時，分別給予每平方米200元、400元的優惠。在四川省資中縣，生育三孩的夫婦在購買商品住房時，按照每套房屋的面積大小獲得1萬至1萬4000元不等的獎勵。

專家：補貼政策的效果因地而異

58安居客房產研究院分院院長張波分析，給予購房補貼優惠所起到的效果要因地而異。相對來說，中西部和北部的一些城市，本身房價水平比較低，在這個基礎上，給予一些購房優惠，相對來說會顯得力度更大一些，對減輕購房負擔、鼓勵生育的作用更加明顯。

張波認為，適應三孩時代，房地產行業不僅要關注房價、優惠補貼方面，而且還應該關注與房地產相關的托幼、教育問題。從社區層面，如何保障多孩家庭的需求、解決上班族夫妻的小孩子托幼問題等，這對房地產開發企業和物業服務企業都有很大的思考空間。同時，在一些大量人口流入、三孩出生較多的城市，教育資源受到的壓力比較大，這個問題也要充分考慮。

責任編輯：易燕丹

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