【上海疫情】家屬談滬老年護理醫院病人死亡 原因未明拒火化

上海新冠肺炎疫情未退之際，外媒引述家屬表示，最近幾周至少有20名病人在東海老年護理醫院死亡；家屬要求知道是否疫情導致患者死亡，部分親屬更拒絕醫院火化屍體的要求。

《華爾街日報》上周引述知情人士報道，上海東海老年護理醫院有護工表示見到有屍體被抬走，但未能確定是因為染疫還是慢性病致死。

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院方沒確認任何死亡 「正忙著處理疫情」

該報周三（7日）跟進報道稱，據幾個家庭的成員描述，最近幾周，至少有20名病人在該院死亡。他們表示仍在努力了解原因。

親屬稱，過去幾天，醫院要求家屬同意火化屍體。部分家庭擔心屍體開始腐爛、同意火化，亦有親屬拒絕提議，其中一個家庭並要求屍檢。

一名家屬稱，其82歲父親上周四突然去世，但家人從未被通知父親病危。他們拒絕醫院提出將屍體送往火葬場的反覆要求。

東海老年護理醫院未有公開發表評論，也沒有確認任何死亡。報道指出，通過電話聯繫時，該醫院的一名負責人拒絕評論，稱「我們正忙著處理疫情」後掛斷電話。據家庭分享的慰問信，醫院對爆發疫情和家庭的損失表示歉意。

另外，《紐約時報》引述東海老年護理醫院的兩名護工稱，新冠病毒正在該院主要是長者中廣泛傳播，過去3天每日都有人死亡，但未知死因，院內亦缺少病毒檢測和其他資源。值得一提的是，上海本輪疫情未正式通報過新冠死亡病例。

責任編輯：林佩怡

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