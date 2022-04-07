中國使館駁英媒：動態清零符國情 從武漢到香港上海拒躺平

中國駐英國使館發言人，近日反駁英國一些媒體聲稱中國「動態清零」政策不可持續，在內地和香港近期疫情中「潰敗」，給全球經濟帶來供應鏈風險的說法，強調「動態清零」做法符合中國國情，堅守這防線是對國際抗疫和全球經濟穩定復甦的最大貢獻。

據中國駐英國大使館網站，發言人批評，個別媒體歪曲「動態清零」含義，提出中國應該放鬆防控措施，選擇「與病毒共存」，指其抹黑中國、挑撥離間、製造恐慌、唱衰破壞之心昭然若揭。

發言人強調，中國的動態清零不是要追求零感染，目標恰恰是追求最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。

稱舉全國之力阻擊疫情 中國制度優勢生動體現

發言人又指，任何防控措施都會有一定的代價，但同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價都是值得。正因為秉持以人民為中心的理念，從武漢到香港再到上海，中國政府始終拒絕「躺平」，而是動員起強大的國家力量，舉全國之力，以最快速度、最強力度、最大覆蓋面阻擊疫情，這是中國制度優勢的生動體現。

最後發言人重申，事實證明，「動態清零」做法符合中國國情，符合科學規律，路子是對的，效果是好的。中國的抗疫實踐表明，14億中國人堅守「動態清零」疫情防線，是對國際抗疫和全球經濟穩定復甦的最大貢獻。

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責任編輯：林佩怡

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