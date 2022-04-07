【上海疫情】一精神衛生中心多人感染 院長被免職受查

上海新冠疫情嚴峻，市紀委監委周四（7日）通報2宗疫情防控不力典型問題，兩人遭撤職免職。

其中，黃浦區精神衛生中心黨支部副書記、院長周寶國，被指防疫管理不嚴、處置不力，未正確履職，導致該中心浦東分中心多名病人、員工感染，造成不良影響，被免去黨內職務和行政職務，接受進一步調查處理。

日前有自稱是黃浦區精神衛生中心的在職醫護在微博發文，上載同事發給其的照片，可見有數十個快速測試盒呈陽性結果，稱院領導隱瞞疫情，並強制召回職工。

還有分中心護士在網上求助，稱一個病區有20幾個病人陽性，醫護很多發燒，「院長不管，護理部不管」。又稱上月中已有保安陽性，「院長瞞報不通知大家」，讓醫護沒有防護的情況下進步入該病區，求救「誰能幫助我們，我們走投無路了」。

另外，上海市紀委監委通報，上海機場集團下屬虹橋公司消防急救保障部原黨委副書記、總經理李水飛，在疫情防控中不擔當、不作為問題。指李水飛在3月24日緊急轉送一名機場委外單位核酸陽性員工期間，消極推諉、缺乏擔當，導致轉運進程遲滯，造成不良影響，被撤銷黨內職務和行政職務。

通報指出，當前上海市疫情防控形勢嚴峻複雜，正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期。各級黨組織和黨員幹部要進一步統一思想、全力以赴，以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，全力投身這場嚴肅的抗疫鬥爭，增強刻不容緩的緊迫感，強化雷厲風行的執行力，提升堅決落實的責任心，堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗。

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責任編輯：林佩怡

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