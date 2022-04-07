  • 23°C
香港時間 : 2022407日 (四) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海疫情】一精神衛生中心多人感染 院長被免職受查

社會熱點 19:20 2022/04/07

分享：

上海新冠疫情嚴峻，市紀委監委周四（7日）通報2宗疫情防控不力典型問題，兩人遭撤職免職。

其中，黃浦區精神衛生中心黨支部副書記、院長周寶國，被指防疫管理不嚴、處置不力，未正確履職，導致該中心浦東分中心多名病人、員工感染，造成不良影響，被免去黨內職務和行政職務，接受進一步調查處理。

日前有自稱是黃浦區精神衛生中心的在職醫護在微博發文，上載同事發給其的照片，可見有數十個快速測試盒呈陽性結果，稱院領導隱瞞疫情，並強制召回職工。

還有分中心護士在網上求助，稱一個病區有20幾個病人陽性，醫護很多發燒，「院長不管，護理部不管」。又稱上月中已有保安陽性，「院長瞞報不通知大家」，讓醫護沒有防護的情況下進步入該病區，求救「誰能幫助我們，我們走投無路了」。

另外，上海市紀委監委通報，上海機場集團下屬虹橋公司消防急救保障部原黨委副書記、總經理李水飛，在疫情防控中不擔當、不作為問題。指李水飛在3月24日緊急轉送一名機場委外單位核酸陽性員工期間，消極推諉、缺乏擔當，導致轉運進程遲滯，造成不良影響，被撤銷黨內職務和行政職務。

通報指出，當前上海市疫情防控形勢嚴峻複雜，正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期。各級黨組織和黨員幹部要進一步統一思想、全力以赴，以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，全力投身這場嚴肅的抗疫鬥爭，增強刻不容緩的緊迫感，強化雷厲風行的執行力，提升堅決落實的責任心，堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗。

【上海疫情】家屬談滬老年護理醫院病人死亡 原因未明拒火化

上海要求黨員衝在抗疫第一線 對破壞大局行為要敢於亮劍

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海要求黨員衝在抗疫第一線 對破壞大局行為要敢於亮劍
今日
上海要求黨員衝在抗疫第一線 對破壞大局行為要敢於亮劍
【上海疫情】家屬談滬老年護理醫院病人死亡 原因未明拒火化
今日
【上海疫情】家屬談滬老年護理醫院病人死亡 原因未明拒火化
上海今續核酸或抗原檢測 官方：全力做好2500萬人生活物資供應
今日
上海今續核酸或抗原檢測 官方：全力做好2500萬人生活物資供應
【上海疫情】孫春蘭：要統籌疫情防控和經濟運行
今日
【上海疫情】孫春蘭：要統籌疫情防控和經濟運行
【上海疫情】主人陽性寵物哥基被打死 居委會：考慮不周會賠償
今日
【上海疫情】主人陽性寵物哥基被打死 居委會：考慮不周會賠償

你可能感興趣

上海要求黨員衝在抗疫第一線 對破壞大局行為要敢於亮劍
今日 15:53
上海要求黨員衝在抗疫第一線 對破壞大局行為要敢於亮劍
【上海疫情】家屬談滬老年護理醫院病人死亡 原因未明拒火化
今日 17:10
【上海疫情】家屬談滬老年護理醫院病人死亡 原因未明拒火化
上海今續核酸或抗原檢測 官方：全力做好2500萬人生活物資供應
今日 14:13
上海今續核酸或抗原檢測 官方：全力做好2500萬人生活物資供應
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 護士 快速測試 疫情 上海 微博

上一篇文章

內地多地推置業優惠谷生育 這地擬最高補貼2萬元 專家咁分析

下一篇文章

【上海疫情】傳上海限外資航企國際航班 載客率降至40%內（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海單日增近兩萬宗本土感染 鐵路客票預售期今起調整
上海單日增近兩萬宗本土感染 鐵路客票預售期今起調整
【上海疫情】主人陽性寵物哥基被打死 居委會：考慮不周會賠償
【上海疫情】主人陽性寵物哥基被打死 居委會：考慮不周會賠償
上海小區核酸檢測 兩人爆衝突 65歲翁倒地身亡
上海小區核酸檢測 兩人爆衝突 65歲翁倒地身亡
內地學者權威期刊刊文 直指可以準備結束清零了
內地學者權威期刊刊文 直指可以準備結束清零了
上海醫護連續工作12小時被拒離開 與居委爭執（有片）
上海醫護連續工作12小時被拒離開 與居委爭執（有片）
內地專家：連花清瘟不能防感染 勿盲目跟風服用
內地專家：連花清瘟不能防感染 勿盲目跟風服用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款