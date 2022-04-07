疫情持續 江蘇昆山再延「靜默期」至12日

台資重鎮江蘇昆山疫情持續，昆山今（7日）晚宣布，將靜默期再延長4天至下周二（12日）24時。同時，8日至12日將連續開展5輪區域核酸檢測。

昆山自6日起已升級防疫，停止一切非必要流動，今日再加碼延長四日。

據昆山疫情防控第37號通告，鑑於昆山本輪因農貿市場引發的本土疫情多點散發，防控形勢嚴峻複雜。為更好協同周邊城市抗擊疫情，全面徹底阻斷本土疫情傳播，經疾控專家研判，決定將「靜默期」延長四日。

至12日24時，所有市民非必要不出門，全面減少非必要的流動、活動。除必要的核酸採樣、就醫等之外，原則上每戶家庭兩天一次「點對點」外出購買生活物資，倡導少逛快買、線上訂購、無接觸式配送。

同時，非必要不離昆，所有村、小區實行封閉式管理，外來人員和車輛非必須不得進入。所有小區實行一門一崗，嚴格查驗所有出入小區人員。

各類企事業單位必須繼續實行輪休。報經屬地疫情防控指揮部企業防控組審批同意後生產的企業，繼續實行封閉式管理，除物流配送車輛外，其他人員、車輛一律不得進出廠區。

事實上，昆山目前本土疫情並不嚴重。根據昆山市政府公布的數據，3月10日至4月5日，昆山累計報告新冠肺炎本土確診病例1宗，本土無症狀感染者98宗。

台商大本營昆山今起「封城」三日 停一切非必要活動全民核檢

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責任編輯：蒯宇澄

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