上海增逾2.1萬宗本土感染 官方指「武警將接管上海社區」傳言不實（第三版）

上海周四（7日）新增824宗本土確診及20398宗本土無症狀感染。對於「上海將開始軍事化管理，有武警部隊接到通知」的傳言，上海辟謠平台公布，為不實消息。上海警方表示，已依法對信息發布者周某某涉嫌虛構事實擾亂公共秩序的違法行為開展調查。

（第三版 新增造謠男子被調查）

上海周四（7日）新增824宗本土確診及20398宗本土無症狀感染。自3月1日以來，截至4月7日24時，上海累計報告131524宗本土陽性感染者，其中4393宗確診，127131宗無症狀感染。

4月7日晚間，有傳言稱上海將要開始軍事化管理，並聲稱有武警部隊接到通知，「所有小區安排2人站崗，杜絕一切進出」。對此，上海辟謠平台向權威部門詢問獲悉，此傳言為不實消息，請廣大市民勿傳謠，勿信謠。之後，上海警方公布，經調查，信息發布者周某某（男，35歲）自行編造虛假信息，發布在社交平台，擾亂社會秩序。目前，上海警方已依法對周某某涉嫌虛構事實擾亂公共秩序的違法行為開展調查，有關工作正在進行中。

▲ 圖片來源：上海網絡闢謠微信公眾號

4月8日，上海市互聯網信息辦公室發布《關於進一步查處網絡圈群造謠行為的公告》，提醒社交媒體群組的群主、群組成員，在網絡上的任何行為都應遵紀守法，當前形勢下尤其要防止傳播各類謠言和不實信息、散布恐慌情緒，更不得編造謠言、惹是生非、嘩眾取寵。互聯網不是法外之地，更不應是謠言散布的溫床。

上海今日開展全市範圍抗原檢測或核酸檢測

在今日（8日）的疫情防控新聞發布會上，上海市衛健委表示，今日將開展全市範圍抗原檢測或核酸檢測。

上海市住建委在會上表示，截至目前，世博展覽館、新國際博覽中心、花博會復興館、臨港洋山特保區4個市級集中隔離救治場所已交付投用。這4個點共計約50萬平方米，可提供約38000張床位。國家會展中心隔離救治場所正在加快建設，約60萬平方米，預計可提供50000張床位，也是目前上海最大的方艙，計劃明天起分批交付。

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責任編輯：尹航

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