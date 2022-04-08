上海增逾2.1萬宗本土感染 官方指「武警將接管上海社區」傳言不實（第二版）

上海周四（7日）新增824宗本土確診及20398宗本土無症狀感染。對於「上海將開始軍事化管理，有武警部隊接到通知」的傳言，上海辟謠平台公布，為不實消息。

（第二版新增上海疫情防控新聞發布會內容）

上海周四（7日）新增824宗本土確診及20398宗本土無症狀感染。自3月1日以來，截至4月7日24時，上海累計報告131524宗本土陽性感染者，其中4393宗確診，127131宗無症狀感染。

在今日（8日）的疫情防控新聞發布會上，上海市衛健委表示，今日將開展全市範圍抗原檢測或核酸檢測。

上海市住建委在會上表示，截至目前，世博展覽館、新國際博覽中心、花博會復興館、臨港洋山特保區4個市級集中隔離救治場所已交付投用。這4個點共計約50萬平方米，可提供約38000張床位。國家會展中心隔離救治場所正在加快建設，約60萬平方米，預計可提供50000張床位，也是目前上海最大的方艙，計劃明天起分批交付。

4月7日晚間，有傳言稱上海將要開始軍事化管理，並聲稱有武警部隊接到通知，「所有小區安排2人站崗，杜絕一切進出」。對此，上海辟謠平台向權威部門詢問獲悉，此傳言為不實消息，請廣大市民勿傳謠，勿信謠。

▲ 圖片來源：上海網絡闢謠微信公眾號

4月8日，上海市互聯網信息辦公室發布《關於進一步查處網絡圈群造謠行為的公告》，提醒社交媒體群組的群主、群組成員，在網絡上的任何行為都應遵紀守法，當前形勢下尤其要防止傳播各類謠言和不實信息、散布恐慌情緒，更不得編造謠言、惹是生非、嘩眾取寵。互聯網不是法外之地，更不應是謠言散布的溫床。

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責任編輯：尹航

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