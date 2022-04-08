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佩洛西確診並推遲訪問亞洲 北京曾警告其不得赴台

國情動向 09:29 2022/04/08

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4月7日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）新冠病毒檢測結果呈陽性。她計劃領導美國國會代表團前往亞洲的行程也已被推遲。稍早前有消息指，佩洛西將於4月10日訪問台灣。如果成行，她將是25年首位任內訪問台灣的美國眾議院議長。

中國外交部回應指，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係政治基礎，向美方提出嚴正交涉。

佩洛西的發言人德魯·哈米爾在推特上稱，佩洛西的新冠病毒檢測呈陽性，目前暫無症狀，本周早些時候她的檢測結果呈陰性。

德魯·哈米爾說，「議長已完全接種了疫苗及加強針，感謝疫苗提供的有力保護。」他表示， 「議長將按照疾控中心的指導進行隔離，同時鼓勵每個人定期接種疫苗及加強針並接受檢測。」

美國全國公共廣播電台（NPR）報道稱，81歲的佩洛西是自前總統特朗普確診以來最受關注的感染新冠的美國政府官員。特朗普曾於2020年10月新冠檢測陽性。

據福克斯新聞報道，佩洛西的辦公室宣布，原定於4月7日舉行的每周新聞發布會已被取消。她計劃領導美國國會代表團前往亞洲的行程也已被推遲。

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責任編輯：尹航

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