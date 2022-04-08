俄羅斯被踢出人權理事會 中國反對無效批「開危險先例」

聯合國大會7日就俄羅斯入侵烏克蘭繼續召開緊急會議，與會成員國以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格。投下反對票的中國代表指，對話談判是解決危機的唯一出路，中方始終主張國際社會應保持理性，不應設置障礙、激化矛盾，以這樣的方式處理將開創造危險先例。

中國常駐聯合國代表張軍稱，中方始終主張，包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整都應得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支援。推動早日停火止戰是國際社會的迫切期待，也是中方的努力方向。有關布查鎮平民死亡的報道和畫面令人不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

中國代表：個別國家熱衷集團對抗

「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一出路...我們遺憾地看到，衝突造成平民傷亡和大量人員流離失所，全方位、無差別、無底線的制裁給疫後復甦帶來嚴重負面影響，製造出新的複雜問題，逆轉來之不易的發展成果...發展中國家不是衝突當事方，卻被捲入地緣政治競爭和大國博弈，這是不公平的。個別國家一邊聲稱主張和平，一邊熱衷製造集團對抗，包括在亞太地區挑起緊張局勢，這種自相矛盾、言行不一的做法非常危險，令人擔憂，應該堅決抵制。」

張軍強調，中方一貫主張在平等和相互尊重基礎上，通過建設性對話與合作促進和保護人權，同時堅決反對將人權問題政治化、工具化，反對在人權問題上搞選擇性、雙重標準和對抗做法，反對借人權問題對別國施壓。急於在聯大採取行動，逼迫各國選邊站隊，將加劇會員國分裂，激化當事方矛盾，火上澆油，不利於衝突降級，更不利於推進和平談判。用這樣方式處理人權理事會成員資格問題，將創造新的危險先例，對聯合國治理體系產生更大衝擊，造成嚴重後果。

投下反對票的除了中國外，還包括俄羅斯、古巴、北韓、伊朗、敘利亞、越南等，棄權的則有印度、巴西、南非、埃及、伊拉克、巴基斯坦、新加坡等。

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責任編輯：陳建錫