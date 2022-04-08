中國國務委員兼外長王毅昨日（7日）在與法國總統外事顧問博納通電話時，就媒體報道美國國會眾院議長佩洛西將訪問台灣一事，表明中方嚴正立場，指美國公然踩踏「一個中國」紅線。

據中國外交部官網新聞稿，王毅指出，當前國際局勢動盪加劇。美國在烏克蘭問題上強調尊重一國主權和領土完整，但在台灣問題上卻公然踩踏「一個中國」紅線，這是赤裸裸的雙重標準。美國國會眾院議長作為一國政要，如明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治訊號。如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

佩洛西確診並推遲訪問亞洲 曾擬定周日訪問台灣

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外電報道，佩洛西原訂本周末造訪日本之後，取消訪韓行程，改前往台灣。但在行前採檢新冠肺炎呈陽性，沒有任何症狀，不過她的發言人已在推特宣布，國會代表團的亞洲行程確定延後。

▲ 美眾院議長擬訪台 王毅：公然踩踏一個中國紅線

法國願同中國共同努力推動烏俄和談

在烏克蘭危機上，王毅也說，中國期待盡早停火止戰，恢復和平，並在以自己的方式為此作出不懈努力。中國也認為，各方都應為推進和談營造必要環境和條件，都要做勸和促談的助推器，而不是煽風點火的鼓風機。不能一邊高呼停火止戰，一邊又不斷運送大量先進武器裝備，引發戰事進一步升級；不能一邊聲稱支持對話和談，一邊又無底線實施單邊製裁，刺激矛盾進一步激化。

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博納也強調，法國一貫堅持獨立自主的外交政策，不會陷入集團政治的邏輯。法國一貫致力於創造和維持和平，正在圍繞烏克蘭實現中立、獲得安全擔保等重大問題，同包括俄羅斯在內的各方開展溝通。法國高度重視中國對當前形勢的看法，願同中國共同努力，推動和談、實現停火、化解危機。

責任編輯：李冰琪