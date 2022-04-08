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【上海疫情】外賣員27公里送菜 網傳女顧客疑不堪網暴跳樓

社會熱點 11:23 2022/04/08

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上海因新冠疫情封控期間，一名被隔離的女子求助外賣員，為27公里外的聽障父親送菜，對方一口答應。為表達感謝，女顧客向外賣員的手機充了200元（人民幣，下同）話費，惟有網民質疑報酬太少。近日網傳女顧客疑不堪網暴跳樓，報道引述當地派出所證實，該市民墮樓，「人已不在了」，墮樓原因等查。

綜合內地傳媒報道，涉事顧客家住虹口區，因住所被隔離未解封，未能把煮好的餸菜送給住在青浦區的聽障父親，在平台加100元小費也無人接單。由於手腳不便的父親開始只吃白飯，女顧客情急之下，就聯絡日前為她送過菜外賣員余先生。

外賣員婉拒轉賬 顧客為他手機充200元話費

余先生在本月3日傍晚接到女顧客的電話，指對方聲音裡帶著哭腔，他一下子就心軟，答應下班後幫忙送菜。因交通管制等，余先生一路輾轉，最終27公里路程花了近4小時。

事後女顧客為表感謝，希望轉賬200元給余先生，惟余先生都婉拒。女顧客最後堅持往他手機上充了200元話費。

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事件在網絡上廣泛流傳後，不少人被溫情打動。余先生所屬的叮咚平台稱，將向他頒發「平民英雄獎」，並給予2000元獎金。

然而，有網民認為顧客給余先生的報酬太少，說她「小家」、「起碼要給500」等。

據報一位上海當地博主發布了他和該市民的聊天記錄，她表示「沒想到本來是想宣傳小哥事蹟的，結果評論區一片關於200元話費的指責」，並澄清按照當時的路線，1.5小時就能抵達，沒想到用了那麼久；「當天配送後就非常感動，給小哥說了要送錦旗，後來也約了小哥解封後吃飯」。

在得知該市民在網上被謾罵後，余先生也壓力很大，還稱「看到顧客被網暴，我難過得睡不著覺」。

警方指「人已不在」 墮樓原因待查

據「九派新聞」，網傳本月6日該市民在所住小區墜樓。7日下午，當地派出所的一名工作人員說，「昨天接到報警，已經介入調查了」。問及該市民身體狀況時，他表示人已經不在了。另一名自稱是該小區志願者的網友，回覆「不在了，很難受」。

關於案件詳情，當地警方表示，由於取證困難，還需進一步調查。

消息傳出後，輿論紛紛指責網暴。有律師表示，網民針對顧客的網絡暴力行為，至少是涉嫌侵害了名譽權，均應承擔侵權責任，惟鎖定實際侵權人困難，追責成功的比例也較低，呼籲落實平台的主體責任。

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責任編輯：林佩怡

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