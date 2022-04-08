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上海「封城」亂象頻傳 網信辦下令進一步查處造謠

社會熱點 11:31 2022/04/08

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上海市5萬公安已全員值勤，官方稱要防範風險。

上海市「封城」後缺糧、粗暴防控等亂象在網上瘋傳，市網信辦指，當前形勢下要防止各類不實資訊，將聯合公安等部門對造謠者一追到底、依法懲處。

網信辦公告稱，根據《互聯網資訊服務管理辦法》，互聯網資訊服務提供者不得製作、複製、發佈、傳播含有散佈謠言、擾亂社會秩序、破壞社會穩定等內容的資訊。最高法、最高檢司也明確，對編造虛假資訊，或者明知是編造的虛假資訊，在信息網路上散佈，造成公共秩序嚴重混亂將以尋釁滋事罪定罪處罰。國家網信辦也在有關規定中明確，互聯網群組成員在參與群組資訊交流時，應遵守法律法規，不得編造虛假資訊，歪曲事實真相，誤導社會公眾。

上海當前形勢下尤其要防止傳播各類謠言和不實資訊、散布恐慌情緒，更不得編造謠言、惹是生非、嘩眾取寵。互聯網不是法外之地，更不應是謠言散佈的溫床。市網信辦將繼續根據群眾舉報和網路巡查，及時對各類謠言進行闢謠澄清，並聯合公安等部門對謠言製造者、蓄意傳播謠言者一追到底、依法懲處。同時，對於一些惡意傳播謠言的群組也將依法作出處理。當局正告極少數謠言製造者，「手指動一動，圈群造謠言」的行為違法違規，必將受到法律懲處。

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責任編輯：陳建錫

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