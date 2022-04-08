上海封控持續 這些車廠復工未有期 港口貨運量降

上海新冠肺炎疫情持續升溫，外媒報道，封控衝擊當地製造商，特斯拉（Tesla）上海工廠復工未有期，另港口航運也大受影響，全球供應鏈愈發承壓。

據《華爾街日報》，中國目前有數以千萬計民眾處於封控之下，主要是在產業中心地區上海及其周邊。由於限制措施許多勞動者無法出門，部分工廠產出受制約，有的暫時關閉。

據報Tesla未確定復工日期 這德企望4月15日重啟生產

《華爾街日報》周五（8日）報道指出，特斯拉上海工廠3月28日起暫時停產，而知情人士透露，該公司尚未確定復工日期。公司表示，正落實各項疫情防控要求，根據政府的防疫政策來安排工作。另大眾汽車（Volkswagen AG，港譯福士汽車）表示，位於上海和吉林的兩間工廠，截至周五仍然關閉，公司每天都在研判形勢。

疫情衝擊車企 上汽大眾上海工廠暫時停產

德企蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）則曾表示，希望其上海工廠本周重新開始生產汽車零件，包括動力系統和電池，但現在瞄準的重啟日期是4月15日。

另外，航運也受到影響。中國歐盟商會估計，航運和貨車運輸公司正遭遇長時間延誤，與封控前相比，上海港的貨運量下降約40%。有航運業高管稱，貨物被轉移到附近的寧波以減輕影響。

台廠擬把急單轉出大陸

值得注意，封控已蔓延至上海周邊的其他城市，包括江蘇昆山，截至周三至少有40間台灣電子製造企業受到影響。涉及停工的企業包括為特斯拉生產機械零部件的乙盛精密工業股份有限公司、為蘋果（Apple）生產印刷電路板的欣興電子股份有限公司。

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報道引述業內高管稱，一些台灣電子產品製造商正將急單從中國大陸轉移到其他地區，或計劃把台灣的半成品運往東南亞或北美國家加工。

事實上，疫情封控衝擊經濟，一些經濟學家已下調對今年中國經濟增長的預期。總理李克強早前召開國務院常務會議，會議強調把穩增長放在更加突出的位置，並部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。外界關注會否降準減息。

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責任編輯：林佩怡

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