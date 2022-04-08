上海累計逾13萬宗本土陽性感染 目前1宗重型正治療

上海新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（7日）本土感染首次突破兩萬宗，再創單日新高。至此，上海本輪疫情累計本土陽性感染已超過13萬宗，無症狀感染佔逾96%；而在確診病例中，目前有1例重型正在治療。

在今日（8日）的上海疫情發布會上，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，3月1日以來，截至4月7日，上海累計報告本土陽性感染者13萬1524宗，其中無症狀感染者12萬7131宗、確診4393宗。

在確診病例中，有的是無症狀感染者轉歸，也有從輕型、普通型轉為重型；目前有1例重型，正在治療中。

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確診年紀最細僅10天大

年齡分佈方面，所有確診病例中，18歲及以下佔15%，18歲至60歲佔69%，60歲及以上佔16%。所有感染者中，年齡最小10天，最大98歲。

會上表示，近日通過區域篩查發現的陽性感染者數量，一直處於高位，提示社區傳播仍有發生，且呈現聚集性特徵，疫情防控形勢複雜嚴峻。今天繼續在全市範圍內開展抗原檢測或核酸檢測。

人民日報：「動態清零」是現階段最佳選擇

《人民日報》今日頭版刊登評論文章，指目前主要流行的Omicron變種具有傳播速度快、隱性感染和輕症病例比例高等特點，無症狀和輕症感染者較多，導致發現和防控疫情工作更加困難。強調「越是這樣的時候，越要堅持『動態清零』總方針不猶豫不動搖」。

文章稱，中國地域廣闊，各地醫療衛生條件存在差異，疫苗接種在不同人群之間存在不平衡性，同時老年人口基數大。在這樣的背景下，「動態清零」是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，力爭在短時間內做到「動態清零」是最經濟、最有效的疫情防控策略。

責任編輯：林佩怡

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