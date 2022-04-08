  • 28°C
香港時間 : 2022408日 (五) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地中小企發展指數連跌四季度 全行業景氣度低於榮枯線

經濟脈搏 12:44 2022/04/08

分享：

中國中小企業協會今日（8日）公布，2022年首季度中國中小企業發展指數（SMEDI）為88.7，按季跌0.4點，連續第4個季度下跌。全行業的指數均處於景氣榮枯線以下，住宿餐飲業最差。協會建議，有利於穩定經濟和市場預期的政策應早出快出，進一步加大財稅、金融支援力度，降低企業生產經營成本。

該協會的統計數據指，首季度，8個分行業指數全部下跌，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業、社會服務業、資訊傳輸計算機軟體業和住宿餐飲業指數分別比上季度下降0.2、0.7、0.3、0.4、0.9、0.8、0.1和0.2點，均處於景氣榮枯線100以下，住宿餐飲業指數仍處於最低位。 

協會認為，強化宏觀政策跨週期和逆周期調節，有利於穩定經濟和市場預期的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，把握好政策出臺的時度效，保持經濟運行在合理區間，穩住宏觀經濟大盤；圍繞中小微企業、個體工商戶等市場主體，進一步加大財稅、金融支援力度，強化大宗商品價格監測和預警，穩定能源和原材料供應，保障物流通暢和產業鏈供應鏈穩定，降低企業生產經營成本。

供需走弱就業收縮 內地3月財新服務業PMI錄42 為2020年3月以來最低

【中國經濟】國常會釋訊號？官媒：新一輪降準或降息有望實施

【上海疫情】孫春蘭：要統籌疫情防控和經濟運行

官媒：因應疫情 多地銀行允許延遲償還房貸

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
疫情 經濟 行業 交通 批發 餐飲 零售 運輸 經濟內循環

下一篇文章

人民日報發表評論：以強監管規制電子煙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

官媒：因應疫情 多地銀行允許延遲償還房貸
官媒：因應疫情 多地銀行允許延遲償還房貸
【中國經濟】國常會釋訊號？官媒：新一輪降準或降息有望實施
【中國經濟】國常會釋訊號？官媒：新一輪降準或降息有望實施
深圳鼓勵金融科企融資 有利大灣區項目可獲落戶獎勵
深圳鼓勵金融科企融資 有利大灣區項目可獲落戶獎勵
胡春華：就業形勢嚴峻 將穩就業放在更重要位置
胡春華：就業形勢嚴峻 將穩就業放在更重要位置
瑞銀財富管理：中國經濟下半年有望強勁回升
瑞銀財富管理：中國經濟下半年有望強勁回升
深圳一樓盤疑爛尾 300戶業主面臨錢房兩空
深圳一樓盤疑爛尾 300戶業主面臨錢房兩空
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款