內地中小企發展指數連跌四季度 全行業景氣度低於榮枯線

中國中小企業協會今日（8日）公布，2022年首季度中國中小企業發展指數（SMEDI）為88.7，按季跌0.4點，連續第4個季度下跌。全行業的指數均處於景氣榮枯線以下，住宿餐飲業最差。協會建議，有利於穩定經濟和市場預期的政策應早出快出，進一步加大財稅、金融支援力度，降低企業生產經營成本。

該協會的統計數據指，首季度，8個分行業指數全部下跌，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業、社會服務業、資訊傳輸計算機軟體業和住宿餐飲業指數分別比上季度下降0.2、0.7、0.3、0.4、0.9、0.8、0.1和0.2點，均處於景氣榮枯線100以下，住宿餐飲業指數仍處於最低位。

協會認為，強化宏觀政策跨週期和逆周期調節，有利於穩定經濟和市場預期的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，把握好政策出臺的時度效，保持經濟運行在合理區間，穩住宏觀經濟大盤；圍繞中小微企業、個體工商戶等市場主體，進一步加大財稅、金融支援力度，強化大宗商品價格監測和預警，穩定能源和原材料供應，保障物流通暢和產業鏈供應鏈穩定，降低企業生產經營成本。

供需走弱就業收縮 內地3月財新服務業PMI錄42 為2020年3月以來最低

【中國經濟】國常會釋訊號？官媒：新一輪降準或降息有望實施

【上海疫情】孫春蘭：要統籌疫情防控和經濟運行

官媒：因應疫情 多地銀行允許延遲償還房貸

責任編輯：陳建錫