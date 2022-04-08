近期內地互聯網大廠「裁員潮」引發關註，中國網信辦周五稱，網信網對騰訊、阿裏巴巴等12家互聯網企業用工和業務發展情況進行了訪談，其半年多來凈增用工近8萬人；企業表示，互聯網行業人員流動普遍較快，目前員工數量和業務發展情況總體穩定，對未來發展充滿信心。

網信辦官微文章顯示，經統計，2021年7月到2022年3月中旬，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、美團、拼多多、快手、百度、京東、網易、微博、嗶哩嗶哩、螞蟻集團等12家企業總離職人數21.68萬人，總招聘人數29.59萬人，凈增用工7.91萬人，其中11家企業招聘人數多於離職人數。

內地互聯網企業裁員變「畢業」 《工人日報》這樣評

傳微博大面積裁員 公司否認：部分組織架構調整

文章援引騰訊稱，截至2021年底，該公司擁有11.28萬名員工，按年增長31.3%；今年，還將持續引進核心科技人員和優秀應屆畢業生，預計總員工人數仍會增加。

▲ 網信辦回應互聯網「裁員潮」 稱近半年來用工人數保持平穩

阿里巴巴則表示，雖然外部環境變化，企業發展面臨新的挑戰，但集團主動擁抱變化進行業務調整，積極適應新環境，聚焦重點領域與客戶價值；核心業務近一年新增員工9000多人。

京東亦指出，京東集團因企業經營形勢發生變化，選擇聚焦主業，圍繞供應鏈等業務，持續加大優秀人才招聘力度，對探索型業務作出一定調整，涉及部分員工，但集團員工數量總體保持穩定。

因將裁員描述為員工「畢業」，京東近期處於「裁員潮」暴風眼。京東周四公告稱，總裁徐雷接替劉強東的首席執行官職務，並以執行董事的身份加入京東集團董事會，而劉強東繼續擔任公司主席，所有任命立即生效。

外賣巨頭美團則表示，去年7月份以來，凈增員工1.7萬人，今年還將繼續推進應屆生招聘計劃。

此外，字節跳動表示，去年下半年公司裁撤部分業務部門，對一些條線崗位進行優化調整，但同期，公司加大內容質量、技術、運營等方面人員的招聘力度，去年以來總員工數量還有所增加。

微博亦稱，近期公司對虧損業務進行減員優化，同時擴大與內容相關人員規模，保持其他板塊人員穩定，預計今年總員工數量在去年基礎上有所增加。

文章稱，在中國互聯網平台嚴格監管、新冠疫情持續反覆及中美摩擦等逆風打擊下，中國互聯網巨頭們正在悄然加快裁員步伐。這些巨頭們似乎正寄望通過業務、機構調整和人員優化，降低不必要的投資、費用和成本，以期讓業績得以維持甚至提升，也就是所謂的「降本增效」。

責任編輯：李冰琪