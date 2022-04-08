北京冬奧總結表彰大會 習近平：中國防疫政策經受住考驗

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會，今日（8日）上午在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平發表重要講話，指北京冬奧會、冬殘奧會勝利舉辦，舉國關注，舉世矚目；並提到中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供有益經驗。

習近平表示，中國人民同各國人民一道，克服各種困難挑戰，再一次共創了一場載入史冊的奧運盛會，再一次共享奧林匹克的榮光。事實證明，中國人民有意願、有決心為促進奧林匹克運動發展、促進世界人民團結友誼作出貢獻。

習近平指，疫情防控精準有效，確保了冬奧安全順利。他稱，在全球新冠肺炎疫情大流行背景下，中國堅持「外防輸入、內防反彈」，通過嚴格實施防控措施，有力保障了各方人員健康。賽時期間，閉環內陽性比例僅為0.45%，沒有發生聚集性、溢出性疫情，城市防控動態清零。

他強調，中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供了有益經驗。

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國家衛健委：堅決遏制疫情擴散 確保如期實現「社會面清零」目標

堅持黨的集中統一領導 集中力量辦大事

習近平又回顧7年來籌辦舉辦歷程，稱收穫了豐厚的精神財富、彌足珍貴的經驗，值得倍加珍惜、發揚光大。

他提到堅持黨的集中統一領導，稱事實充分證明，「中國共產黨是我們成就偉業最可靠的主心骨」，只要始終不渝堅持黨的領導，就一定能夠戰勝前進道路上的任何艱難險阻，就一定能夠辦成想辦的任何事情。此外，堅持集中力量辦大事；堅持主動防範應對各種風險挑戰；堅持辦賽和服務人民、促進發展相結合。他並強調，要管理好、運用好北京冬奧遺產，並加快建設體育強國步伐。

另外，會上宣布，授予北京冬奧會男子單板滑雪大跳台冠軍蘇翊鳴等147人，「北京冬奧會、冬殘奧會突出貢獻個人」稱號。習近平等領導人為受表彰人員代表頒獎。

責任編輯：林佩怡

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