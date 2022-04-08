因疫情防控不力 上海浦東新區3名幹部被免職

上海新冠肺炎疫情持續，浦東新區3名處級幹部因疫情防控不力被免職，包括浦東新區委委員、北蔡鎮黨委書記蔡永強，黨委副書記、鎮長徐建軍，以及洋涇街道辦事處副主任黃偉。

據「廉潔上海」消息，蔡永強和徐建軍在疫情防控工作中履職不力，造成疫情外溢，對全局疫情防控工作造成嚴重影響。經區委常委會研究，決定免去蔡永強浦東新區區委委員、北蔡鎮黨委書記、委員職務；免去徐建軍北蔡鎮黨委副書記、委員職務，按程序免去其鎮長職務。

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黃偉則在疫情防控工作中消極推諉、缺乏擔當，對分管工作落實不力，對街道疫情防控工作造成嚴重影響。經區委常委會研究，決定免去黃偉洋涇街道辦事處副主任職務。

長春衛健委副主任等多人被處分

此外，繼上海之後疫情最為嚴重的吉林省，下轄長春市紀委監委對8宗在疫情防控工作中履職不力、違規違紀典型問題進行公開通報。其中，長春市衞健委副主任姜洪波、醫政醫管處副處長孫磊因解決問題不及時受到誡勉處理。

通報稱，姜洪波和孫磊等人轉運確診陽性感染者入院履職不力，致使患者無法及時入院收治，在方艙醫院外長時間等候，造成不良影響，給予誡勉處理。長春急救中心工作人員田清現場處置不當、調度科值班班長翟秀紅指揮調度不力，分別受到記過、警告處分；長春急救中心主任張瑞忠負有領導責任，受到誡勉處理。

責任編輯：易燕丹

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