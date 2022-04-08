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美日擬構建防半導體缺貨框架 降低對中國依賴

國情動向 13:49 2022/04/08

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美日擬在半導體供應鏈方面展開合作，日媒消息指，雙方將協調簽署「構建防止缺貨的機制」的相關文件，並呼籲東盟國家加入，以此降低對中國的依賴。

日經新聞報道，美國今年內將建立以戰略物資穩定供應等為目的的「印度-太平洋經濟框架（IPEF）」，與有共同價值觀、相互信賴的國家間建立經濟圈。華府最近已向日方寄送旨在推動東盟加入的文件草案，提出國際供應鏈適當發揮功能有助於本國生產基地的強化，保證商品供應、就業，並提倡尊重勞動標準。

草案把半導體和清潔能源定為「重要部門」，同時提出框架的參加國在原材料的獲取方面擴大合作。在減排趨勢下，草案提到為了加快清潔能源的普及，將彙聚所需的技術和投資，同時呼籲維持自由度高的貿易體制，以及推動數位領域的合作。草案還強調，印太地區的經濟和外交政策的利益相互交織。

報道又指，由於東盟多國與中國有密切聯繫，文件草案調整了一些措辭，以免過度刺激中國，令各國容易加入。另外，考慮到俄羅斯入侵烏克蘭和新冠疫情導致的全球經濟混亂，美國將重新構建以日本等友好國家為中心的供應鏈，力爭降低經濟安全保障方面的風險。

北京多次批評美國的印太戰略居心不良，只會給地區帶來分裂和動盪。中美經貿關係本質是互利共贏，貿易戰無贏家，應本着平等協商的精神妥善解決問題。

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責任編輯：陳建錫

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