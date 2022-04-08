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吳尊友：上海需多輪核酸檢測 理論上10至14天社會面清零

社會熱點 14:35 2022/04/08

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上海疫情未受控，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，上海如果在2至3天內完成一輪全市全員核酸檢測，並連續展開3至4輪全市全員核酸檢測，理論上10天至14天能實現社會面清零。

吳尊友7日在微博發文，表示目前新冠疫情特別嚴重的上海和吉林，要採取雷霆行動，在有疫情的地區特別加大防控力度，防止疫情規模性反彈；在沒有疫情的地區，要提高疫情監測的靈敏度，將新疫情遏制於萌芽階段。

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他表示，上海短時間內展開大規模核酸篩查，發現之前累積的大量感染病例。上海這波疫情感染者數量大，分布廣，波及市內各區200多個街道，感染者的治療管理、密切接觸者的隔離管理等，都遠遠超出當地醫療衛生系統的承載能力，要及時控制疫情的難度非常大。

吳尊友：上海需多輪核檢 理論上10至14天社會面清零

他提到，當疫情廣泛在社區傳播後，要實現社會面清零，全員核酸檢測是最有效。而以清零為目的的核酸檢測，既要快又要全面。

上海還需多輪核酸檢測

當完成第一輪全員篩查，會傳播病毒的感染者都能被篩查出來，但已經感染而仍未排放病毒傳染他人的感染者，則未能篩查出來。若沒有盡快將他們篩查出來，他們會在社區傳播病毒。

因此，全員篩查必須快，第二、第三、第四輪篩查，必須接二連三，一輪接著一輪連續展開，便能很快實現社會面清零。

吳尊友強調，「對於具有2700萬人口的超大城市來說，如果在2至3天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展3至4輪全市全員核酸檢測，理論上說，10天至兩週，就能實現社會層面疫情清零」。

責任編輯：李冰琪

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