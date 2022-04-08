ING：上海封城倘只在4月持續 料中國GDP損失2%將定向降準

上海疫情封控衝擊經濟，ING銀行最新評論稱，假如上海的封城措施只在整個4月持續，估計上海的GDP將損失6%，並對全國GDP帶來2%的損失。

該行下調中國第二季GDP按年增長預測，由原來的5%降至4%；全年預測則由4.8%調低至4.6%。該行並預計人行第二季將定向降準50個基點，以支持中小企業。

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ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈評論指出，假設上海市大部分地區都有陽性病例，並且病毒檢測將於本月大部分時間持續，這將意味月內大部分經濟活動將會消失，工廠無法正常運作。辦公室尤其是金融行業，大多數員工可在家工作，但不確定是否可以在隔離設施中如常工作，因網絡連接可能較差。

該行預計，地方政府及中央應會出台一些紓緩及刺激措施，應可為GDP帶來約1至1.5%的提振。但措施出台的時機至關重要，目前會出台什麼措施尚不清楚，又相信中央政府的措施，例如出口退稅，不會很快出台。

該行預期，中國人民銀行於第二季將定向降準50個基點，以支持中小企業；倘人行降息，預計幅度為20個基點。

責任編輯：林佩怡

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