疫下保糧食 農業大省吉林印發方案 保障農民返鄉春耕

農業大省吉林省，是內地本土疫情重災區。當前正值備春耕生產的關鍵階段，吉林省周一印發《關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案》。

現在要以「搶」字來促豐收

據央視新聞今日報道，吉林省農業科學院農業資源與環境研究所二級研究員任軍表示，與往年相比，今年吉林的春耕已經很晚了，時間非常緊張，整個農業生產期現在就要以一個「搶」字來促豐收，要不然糧食生產得不到保證。

任軍還介紹，目前吉林春耕最大的挑戰主要有兩個，其一是農資到位率低，因為疫情，農資生產運輸等相關環節的人員沒到位，現在農民拿到手里的農資有限，將導致備耕進度受到一定影響。其二，由於2021年秋季以來降水較多，土壤含水量較大，現在下不去田，不能耕作，不能處理秸稈，所以將嚴重影響整理土地和播種的進度，這些也導致播種質量下降。

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4月4日，吉林省疫情防控領導小組印發了《關於滯留長（長春市）吉（吉林市）兩市農民返鄉春耕工作方案》，方案對返鄉條件、申請程序、人員轉運和返鄉後的管控都做了詳細的規定。

可申請返鄉的條件是：

一是居住在封控區內的農民，所在樓棟近7日無新發病例，且其不屬於密接、次密接人員，近7日內至少有3次以上核酸檢測為陰性，持48小時以內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性。

二是居住在管控區內的農民，不屬於密接、次密接人員，近7日內居家隔離，持48小時以內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性。

三是居住在防範區內的農民，持48小時以內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性。

四是在企業、工地等閉環管理的農民，所在企業、工地等7日內未發生過疫情，近7日內至少有3次以上核酸檢測為陰性，持48小時以內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性。

責任編輯：尹航

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