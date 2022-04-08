疫下保糧食 農業大省吉林印發方案 保障農民返鄉春耕

上一篇文章
上海疫下財金圈：風投女王求購牛奶麵包 傳中金首席苦尋雞隻
農業大省吉林省，是內地本土疫情重災區。當前正值備春耕生產的關鍵階段，吉林省周一印發《關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案》。
現在要以「搶」字來促豐收
據央視新聞今日報道，吉林省農業科學院農業資源與環境研究所二級研究員任軍表示，與往年相比，今年吉林的春耕已經很晚了，時間非常緊張，整個農業生產期現在就要以一個「搶」字來促豐收，要不然糧食生產得不到保證。
任軍還介紹，目前吉林春耕最大的挑戰主要有兩個，其一是農資到位率低，因為疫情，農資生產運輸等相關環節的人員沒到位，現在農民拿到手里的農資有限，將導致備耕進度受到一定影響。其二，由於2021年秋季以來降水較多，土壤含水量較大，現在下不去田，不能耕作，不能處理秸稈，所以將嚴重影響整理土地和播種的進度，這些也導致播種質量下降。
【內地疫情】吉林長春「展示自家蔬菜包」活動挨批 2幹部被處理
【內地疫情】吉林省本輪累計報告確診超2萬例 在院98%以上為輕症
4月4日，吉林省疫情防控領導小組印發了《關於滯留長（長春市）吉（吉林市）兩市農民返鄉春耕工作方案》，方案對返鄉條件、申請程序、人員轉運和返鄉後的管控都做了詳細的規定。
可申請返鄉的條件是：
責任編輯：尹航