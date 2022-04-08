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上海疫下財金圈：風投女王求購牛奶麵包 傳中金首席苦尋雞隻

社會熱點 15:35 2022/04/08

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上海新冠肺炎疫情未緩，在持續封控下，市民紛紛抱怨搶菜難，有傳身家百億的風投女王徐新也要求購牛奶麵包 ，疑似中金固收策略首席分析師陳健恆也在群組一度尋找丟失的「老母雞」。

昨日內地網傳一張截圖顯示，徐新在上海某業主群裡，請求鄰居幫忙拉入一個麵包群，稱「我們家人多，需要麵包和牛奶」。

截圖引起網民熱議，有人認為身家上百億、住著上億豪宅的大佬，也要一起搶菜，終於出現「錢不是萬能，有錢也幹不了的事」，亦可見上海買菜困難。

徐新事後在朋友圈回應稱，兒子帶同學來家玩，家裡住了12個人，每天食物需求量較大，所以參加小區團購，目前麵包牛奶問題已經解決，感謝朋友問候，並希望早日恢復正常生活。

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據「中國基金報」，今日資本集團創辦人徐新，曾投資過網易、永輝超市、京東、叮咚買菜、每日優鮮和美團等眾多知名公司。

當局承認物資難抵家門 允快遞走出封控區

另外，日前一張疑似中金固收策略首席陳健恆丟失「老母雞」的聊天記錄截圖，也在網上流傳。據圖中，陳健恆在某小區業主群裡詢問，「有沒有哪位業主拿錯了老母雞的？」他稱看到了蔬菜和士多啤梨，缺了一隻「老母雞」。

另一張聊天記錄截圖顯示，不少人關心「老母雞找到了嗎？」，疑似是陳健恆回應稱找到了，已經燉好了。

目前上海市民主要靠社區團購買菜，但人手不足。上海當局昨日亦承認，出現生活物資難以抵達家門的現象，將努力解決保供人力運力不足等問題，包括允許非涉疫原因被封控在小區的快遞等保供人員，走出封控區，回到保供崗位。

上海增逾2.1萬宗本土感染 官方指「武警將接管上海社區」傳言不實

上海續核酸或抗原檢測 官方：全力做好2500萬人生活物資供應

責任編輯：林佩怡

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