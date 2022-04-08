上海居民團購買到政府抗疫物資 官方：供貨單位工作失誤

今日（8日）有網民爆出自己跟團購買的蔬菜包，根據上面標籤顯示，疑為是先前上海寶山區政府發送的抗疫愛心大禮包。月浦鎮回應指，是供貨配送單位的公司工作失誤，將貼有標籤的同款物資流入市場所致。

據多位居住在上海松江區的網民發布圖片顯示，自己參加社區團購的蔬菜，聊天記錄中稱一箱為68元10斤。送來後發現箱子上貼有「月浦鎮抗疫大禮包」的字樣，上面還寫著「寶山加油！上海加油！——月浦鎮疫情防控工作領導小組」，落款時間為昨日。

同時不少寶山區居民亦表示，寶山區從未有收到社區發放的蔬菜物資。

澎湃新聞引述寶山區官方回應指，經核查，系供貨配送單位中連商（深圳）企業發展有限公司工作失誤，將貼有月浦鎮標籤的同款物資作為商品，流入銷商市場所致。

報道指，為切實做好疫情封控期間群眾生活保障，在寶山區統一發放「愛心大禮包」基礎上，月浦鎮籌措了8萬餘份蔬菜套餐作為防疫大禮包發放給轄區群眾。截止4月8日13時，已發放6萬餘戶家庭，剩餘禮包將儘快發放。同時，月浦鎮也正在加快區級「愛心大禮包」的發放進度，目前已經發放7.47萬戶。

目前，全區已通過擴展網購平台、國資集採集購托底、特殊困難群體幫扶救助、普發愛心大禮包等多措並舉，盡力保障疫情封控期間群眾的生活物資需求。月浦鎮也在全區統一保障措施之外，通過各種渠道積極籌集物資，確保物資保障「不落一人一戶」。

近日，網上接連爆出上海市民關於買菜難，家中物資不足的求助。當局昨日強調，全力以赴保供。

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責任編輯：袁瑋婧